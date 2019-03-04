05 Mart 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Diego Reyes'in dönüş bileti hazır

Fenerbahçe'nin sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı ancak istenilen performansı gösterememesi sebebiyle devre arasında Leganes'e kiralanan Diego Reyes, burada da dikiş tutturamadı. Meksikalı futbolcunun dönmesi şimdiden kesinleşti.

Giriş Tarihi: 04.03.2019 23:43 Güncelleme Tarihi: 05.03.2019 07:45
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Fenerbahçe'de Diego Reyes'in dönüş bileti hazır

Leganes'e kiralanan Diego Reyes burada da başarılı olamadı.

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Fenerbahçe'de Diego Reyes'in dönüş bileti hazır

Meksikalı stoper, İspanyol ekibinde (düne kadar) sadece 24 dakika şans bulabildi.

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Fenerbahçe'de Diego Reyes'in dönüş bileti hazır

Real Vallecano'ya karşı 11, Real Betis'e karşı 13 dakika forma giyen Reyes, son iki haftada ise kulübeden çıkamadı.

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Fenerbahçe'de Diego Reyes'in dönüş bileti hazır

İspanyol basını, Leganes'in Reyes ile devam etmeyi düşünmediğini ve sezon sonunda büyük olasılıkla geri göndereceğini belirtti.

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Fenerbahçe'de Diego Reyes'in dönüş bileti hazır

Fenerbahçe ile Haziran 2020'ye kadar sözleşmesi olan Reyes tıpkı Carlos Kameni gibi gelecek sezon da yönetimin başını ağrıtacak.

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