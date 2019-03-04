05 Mart 2019, Salı
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Fenerbahçe'de Diego Reyes'in dönüş bileti hazır
Fenerbahçe'nin sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı ancak istenilen performansı gösterememesi sebebiyle devre arasında Leganes'e kiralanan Diego Reyes, burada da dikiş tutturamadı. Meksikalı futbolcunun dönmesi şimdiden kesinleşti.
Giriş Tarihi: 04.03.2019 23:43 Güncelleme Tarihi: 05.03.2019 07:45
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