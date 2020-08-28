28 Ağustos 2020, Cuma

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Lazio'dan flaş Muriqi kararı! Fenerbahçe...

Yeni sezon kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin transferi için Lazio ile anlaşmaya vardığı ve kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılacağı öne sürülmüştü. Ancak yaşanan iki gelişme sonrası İtalyan ekibinin flaş bir karar aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.08.2020 17:49 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 17:54
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Lazio'dan flaş Muriqi kararı! Fenerbahçe...

Herkes Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferini beklerken iki flaş gelişme yaşandı.

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Lazio'dan flaş Muriqi kararı! Fenerbahçe...

İtalyan ekibi, uzun süredir Kosovalı golcüyü kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürüyor.

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Lazio'dan flaş Muriqi kararı! Fenerbahçe...

Sıkı pazarlıklar yürüten iki takım arasında anlaşmanın tamamlandığı ve Muriqi'nin de yapılan teklifi kabul ettiği öne sürülmüştü.

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Lazio'dan flaş Muriqi kararı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında kadroda yer almaması transferin kesin olarak gerçekleştiği iddialarını kuvvetlendirmişti.


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Lazio'dan flaş Muriqi kararı! Fenerbahçe...

Ancak yaşanan gelişmenin transfer nedeniyle olmadığı belirtildi ve asıl gerçek ortaya çıktı.

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