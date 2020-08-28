Lazio'dan flaş Muriqi kararı! Fenerbahçe...

Yeni sezon kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin transferi için Lazio ile anlaşmaya vardığı ve kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılacağı öne sürülmüştü. Ancak yaşanan iki gelişme sonrası İtalyan ekibinin flaş bir karar aldığı öğrenildi. İşte detaylar...