01 Şubat 2020, Cumartesi

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Alper Potuk için flaş transfer iddiası! Sezon sonuna kadar...

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin takımdan göndermek istediği Alper Potuk takımda kalmıştı. Potuk ile Çaykur Rizespor ciddi olarak ilgilenmiş fakat bu transfer gerçekleşmemişti. 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Alper Potuk transferinin detayları...

Giriş Tarihi: 01.02.2020 12:45
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Alper Potuk için flaş transfer iddiası! Sezon sonuna kadar...

Fenerbahçe ara transferde kadrosuna defans oyuncusu Simon Falette'i kattı. Sarı-lacivertlilerde bununla birlikte 4 ayrılık yaşandı. Takımın genç isimlerinden Okan Turp Bandırma'ya, Yusuf Mert Tunç Varzim'e, Abdullah Yiğiter İstanbulspor'a Danirmarkalı savunma oyuncusu Zanka ise Düsseldorf'a gitti.

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Alper Potuk için flaş transfer iddiası! Sezon sonuna kadar...

Öte yandan sarı-lacivertilerde ocak ayı transfer döneminin en çok konuşulan konularından biri de Alper Potuk'un durumu oldu. Teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği isimlerden olan 28 yaşındaki futbolcu için Çaykur Rizespor'la görüşüldü.

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Alper Potuk için flaş transfer iddiası! Sezon sonuna kadar...

Karadeniz ekibiyle sarı-lacivertli kulüp Alper Potuk transferi konusunda mutabakata varsa da oyuncunun gitmek istememesi nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Tüm bunlar yaşanırken, tecrübeli futbolcuyla ilgili sürpriz bir iddia geldi...

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Alper Potuk için flaş transfer iddiası! Sezon sonuna kadar...

Milliyet'te yer alan habere göre transfer döneminin 3 Şubat'ta sona ereceği Azerbaycan'da ülkenin önde gelen kulüplerinden Karabağ, Alper Potuk'u kadrosuna katmak istiyor.

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Alper Potuk için flaş transfer iddiası! Sezon sonuna kadar...

Ligde geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Azerbaycan temsilcisinin 28 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelini karşılayamayacağı için kiralık olarak transferi gerçekletirmek istediği ifade edildi.

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