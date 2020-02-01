01 Şubat 2020, Cumartesi
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Alper Potuk için flaş transfer iddiası! Sezon sonuna kadar...
Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin takımdan göndermek istediği Alper Potuk takımda kalmıştı. Potuk ile Çaykur Rizespor ciddi olarak ilgilenmiş fakat bu transfer gerçekleşmemişti. 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Alper Potuk transferinin detayları...
Giriş Tarihi: 01.02.2020 12:45
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