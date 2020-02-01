Alper Potuk için flaş transfer iddiası! Sezon sonuna kadar...

Öte yandan sarı-lacivertilerde ocak ayı transfer döneminin en çok konuşulan konularından biri de Alper Potuk'un durumu oldu. Teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği isimlerden olan 28 yaşındaki futbolcu için Çaykur Rizespor'la görüşüldü.