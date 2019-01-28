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Ali Koç'tan transfer açıklaması!

Malatyspor galibiyeti sonrası Fenerbahçe başkanı Ali Koç önemli açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 28.01.2019 23:04 Güncelleme Tarihi: 29.01.2019 00:06
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Ali Koçtan transfer açıklaması!

Ali Koç'un açıklamaları şöyle;

Bu gece şanssızlığımızı kırdığımızı düşünüyorum. Bu maçın ardından seri yakalayacağımızı düşünüyorum.

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Ali Koçtan transfer açıklaması!

Bugün yerden yere vuruluyoruz. Çok yakışıksız eleştiriler geliyor. Her şeyin bir sınırı vardır.

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Ali Koçtan transfer açıklaması!

Fenerbahçe tarihinin en kötü sezonunu yaşarken, bizi yalnız bırakmadıkları için taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Hep bizim yanımızda oldular.

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Ali Koçtan transfer açıklaması!

Sadece bu gece için değil, tüm sezon için teşekkür ediyorum. Kolay değil. Allah onlardan razı olsun. Onlara karşı mahçup olduk.

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Ali Koçtan transfer açıklaması!

Bunu bir kez daha söylemek istiyorum. Saatlerce yolculuk yapıp, deplasmana gelip sonra üzülerek döndüler. Bunu en iyi bilenlerdenim.

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