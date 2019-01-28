Fenerbahçe kazandı sosyal medya çıldırdı! İşte yorumlar

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup ederek 19. haftada ligdeki 4. galibiyetini aldı. İşte sosyal medyada maç ile ilgili yapılan yorumlar...

Giriş Tarihi: 28.01.2019 22:44 Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 22:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





