29 Ocak 2019, Salı

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Fenerbahçe'de forvet transferi belli oldu!

Fenerbahçe'nin Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Ersun Yanal, forvet transferiyle ilgili konuştu. Yanal, Slimani'nin ayrılacağını belirtirken yerine gelecek forvetin ise ismi netlik kazandı. İşte Yanal'ın açıklamaları ve o isim...

Giriş Tarihi: 29.01.2019 00:16
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Fenerbahçede forvet transferi belli oldu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Malatyaspor maçı ardından transfer ve oyun hakkında şöyle konuştu:

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Fenerbahçede forvet transferi belli oldu!

"Kazanamadığımız bir süreç yaşadık. Bu süreci bitirip kazanma, bir takım olma sürecini yaşamak gerekiyordu. Kazanamadığımız zaman bu stresi ve gerginliği yönetmek ayrıydı. Önemli bir sonuç.

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Fenerbahçede forvet transferi belli oldu!

Kazanırken kazanmayı hak edecek bir takım olma yolunda emin adımlarla ilerlemek zorundayız.

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Fenerbahçede forvet transferi belli oldu!

Bize yakışmayan goller yedik. Bunu her zaman görebiliyoruz. Yüksek bir güvenle sahada olan Fenerbahçe'nin uzun süre olması ve böyle bir sonucu alması önemli.

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Fenerbahçede forvet transferi belli oldu!

Saygı duyduğumuz bir rakibimiz var. Rakibimizin savunma performansı Türkiye standartlarının üstündeydi. Burada gol pozisyonlarına girmek ve baskılı oynamak, atak sayılarını minimuma indirmek Fenerbahçe'nin kazanmasının bir göstergesi oldu."

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