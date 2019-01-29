Fenerbahçede forvet transferi belli oldu!

29 Ocak 2019, Salı
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Fenerbahçe'de forvet transferi belli oldu!
Fenerbahçe'nin Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Ersun Yanal, forvet transferiyle ilgili konuştu. Yanal, Slimani'nin ayrılacağını belirtirken yerine gelecek forvetin ise ismi netlik kazandı. İşte Yanal'ın açıklamaları ve o isim...
Giriş Tarihi: 29.01.2019 00:16
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