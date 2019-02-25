25 Şubat 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

İşte dev derbi öncesi Vodafone Park'ta son durum

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak derbi öncesi Vodafone Park'taki son durum havadan fotoğraflandı.

Giriş Tarihi: 25.02.2019 14:35
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İşte dev derbi öncesi Vodafone Park'ta son durum

İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar, maçların ertelenmesine neden olmuştu.

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İşte dev derbi öncesi Vodafone Park'ta son durum

Bu akşam oynanacak derbi öncesi Beşiktaş'taki Vodafone Park'taki son durum havadan görüntülendi.

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İşte dev derbi öncesi Vodafone Park'ta son durum

Stadın zemininde herhangi kar birikintisi olmadığı, dev maç için hazırlıkların tamamlandığı görüldü.

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İşte dev derbi öncesi Vodafone Park'ta son durum

Maç saatinde havanın yağışsız olacağı öğrenildi.

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İşte dev derbi öncesi Vodafone Park'ta son durum

İşte o görüntüler...

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