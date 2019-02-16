16 Şubat 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Alex yıllar sonra tekrar Kadıköy'de

Fenerbahçe'nin efsane kaptanlarından Alex de Souza, Atiker Konyaspor ile oynanan maçı locadan izledi.

Giriş Tarihi: 16.02.2019 20:40 Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 20:41
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Alex yıllar sonra tekrar Kadıköy'de

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Alex de Souza, Sarı-lacivertli kulübü ziyaret etmişti.

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Alex yıllar sonra tekrar Kadıköy'de

Alex, Fenerbahçe'nin Atiker Konyaspor ile Kadıköy'de oynadığı maçı da locadan takip etti.

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Alex yıllar sonra tekrar Kadıköy'de

Taraftarın yoğun ilgisi ve destek tezahüratları ile karşılaşan Alex, tribünleri selamlayarak karşılık verdi.

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Alex yıllar sonra tekrar Kadıköy'de
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Alex yıllar sonra tekrar Kadıköy'de
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