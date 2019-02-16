16 Şubat 2019, Cumartesi
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Alex yıllar sonra tekrar Kadıköy'de
Fenerbahçe'nin efsane kaptanlarından Alex de Souza, Atiker Konyaspor ile oynanan maçı locadan izledi.
Giriş Tarihi: 16.02.2019 20:40 Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 20:41
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