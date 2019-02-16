16 Şubat 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçından kareler!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaştı. Mücadeleden iki takım da birer puanla ayrıldı. Atiker Konyaspor'un golü Fofana'dan gelirken, Fenerbahçe'nin golü ise Jailson'un ayağından geldi. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 24' çıkarırken, Atiker Konyaspor ise 34 puana yükseldi.

Giriş Tarihi: 16.02.2019 21:15
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Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçından kareler!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaştı.

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Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçından kareler!

Mücadeleden iki takım da birer puanla ayrıldı. Atiker Konyaspor'un golü Fofana'dan gelirken, Fenerbahçe'nin golü ise Jailson'un ayağından geldi. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 24' çıkarırken, Atiker Konyaspor ise 34 puana yükseldi.

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Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçından kareler!

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 24' çıkarırken, Atiker Konyaspor ise 34 puana yükseldi.

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Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçından kareler!

ATİKER KONYASPOR'DAN KIRMIZI BEKLENTİSİ
Atiker Konyaspor, mücadelenin hemen başında 14. dakikada Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Skrtel için kırmızı kart bekledi. Rakibine sert bir müdahelede bulunan Skrtel, pozisyonda sarı kart gördü. Atiker Konyaspor ise 33. dakikada Jahovic'in kırmızı kart görmesi sonrası, Skrtel'in pozisyonuna tepkisini sosyal medyadan gösterdi. İşte o pozisyon ve paylaşımlar...

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Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçından kareler!

Atiker Konyaspor önce Skrtel'in yaptığı müdaheleyi sosyal medya hesabından paylaştı.

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