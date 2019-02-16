16 Şubat 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçından kareler!
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaştı. Mücadeleden iki takım da birer puanla ayrıldı. Atiker Konyaspor'un golü Fofana'dan gelirken, Fenerbahçe'nin golü ise Jailson'un ayağından geldi. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 24' çıkarırken, Atiker Konyaspor ise 34 puana yükseldi.
Giriş Tarihi: 16.02.2019 21:15
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