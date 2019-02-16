16 Şubat 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u konuk edecek. İşte Fenerbahçe'nin 11'i.

Giriş Tarihi: 16.02.2019 16:54 Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 17:44
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Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

FENERBAHÇE'NİN 11'İ

Volkan Demirel

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Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

Dirar

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Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

Skrtel

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Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

Sadık Çiftpınar

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Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

Hasan Ali Kaldırım

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