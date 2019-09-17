Alanyaspor-Fenerbahçe maçında geceye damga vuran olay! Vedat Muriç...

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, rakibine 3-1 mağlup olarak bu sezon ilk yenilgisini aldı. İki takımın liderlik mücadelesi verdiği karşılaşma öncesi ise Vedat Muriç'in hareketi geceye damga vurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.09.2019 10:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





