17 Eylül 2019, Salı

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Alanyaspor-Fenerbahçe maçında geceye damga vuran olay! Vedat Muriç...

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, rakibine 3-1 mağlup olarak bu sezon ilk yenilgisini aldı. İki takımın liderlik mücadelesi verdiği karşılaşma öncesi ise Vedat Muriç'in hareketi geceye damga vurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.09.2019 10:22
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Alanyaspor-Fenerbahçe maçında geceye damga vuran olay! Vedat Muriç...

Fenerbahçe Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda lider Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı.

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Alanyaspor-Fenerbahçe maçında geceye damga vuran olay! Vedat Muriç...

Zorlu mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

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Alanyaspor-Fenerbahçe maçında geceye damga vuran olay! Vedat Muriç...

Liderlik için sahaya çıkan Fenerbahçe zorlu deplasmandan eli boş döndü!

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Alanyaspor-Fenerbahçe maçında geceye damga vuran olay! Vedat Muriç...

Ligin iki yenilgisiz takımın Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki mücadalesinde ilk gol konuk takım Fenerbahçe'den geldi.

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Alanyaspor-Fenerbahçe maçında geceye damga vuran olay! Vedat Muriç...

Sarı lacivertliler 39. dakikada Tolga Ciğerci ile maçta 1-0 öne geçti. 45+3'te Cisse skoru 1-1'e getirdi.

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