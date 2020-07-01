01 Temmuz 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! Bedavaya geliyor...

Süper Lig'in bitimine haftalar kala Türk kulüplerinde transfer hareketliliği yavaş yavaş başladı. Ekonomik olarak sıkıntılı dönemler geçiren Türk kulüpleri bonservisi elinde olan yerli futbolculara yönelmiş durumda. Sezon sonunda birçok önemli Türk futbolcunun da sözleşmesi sona eriyor. İşte sezon sonunda takımların bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katabileceği serbest futbolculardan bazıları...

Giriş Tarihi: 01.07.2020 14:53 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 14:55
ABONE OL
  • 1
  • 19
Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! Bedavaya geliyor...

Arda Turan - Yaş: 33

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! Bedavaya geliyor...

Semih Kaya - Yaş: 29

  • 3
  • 19
Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! Bedavaya geliyor...

Nuri Şahin - Yaş: 31

  • 4
  • 19
Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! Bedavaya geliyor...

Tolga Ciğerci - Yaş: 28

  • 5
  • 19
Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! Bedavaya geliyor...

Mehmet Topal - Yaş: 34

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör