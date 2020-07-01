Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! Bedavaya geliyor...

Süper Lig'in bitimine haftalar kala Türk kulüplerinde transfer hareketliliği yavaş yavaş başladı. Ekonomik olarak sıkıntılı dönemler geçiren Türk kulüpleri bonservisi elinde olan yerli futbolculara yönelmiş durumda. Sezon sonunda birçok önemli Türk futbolcunun da sözleşmesi sona eriyor. İşte sezon sonunda takımların bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katabileceği serbest futbolculardan bazıları...