Başakşehir hata yapmadı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (30. hafta)

Süper Lig'in 30. haftası, cumartesi günü oynanan 4 maçla devam etti. Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği, golsüz berabere kalırken, Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-1'lik skorla geçerken, lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0'lık skorla devirerek hata yapmadı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...