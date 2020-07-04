04 Temmuz 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Başakşehir hata yapmadı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (30. hafta)

Süper Lig'in 30. haftası, cumartesi günü oynanan 4 maçla devam etti. Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği, golsüz berabere kalırken, Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-1'lik skorla geçerken, lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0'lık skorla devirerek hata yapmadı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 04.07.2020 23:18
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Başakşehir hata yapmadı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 30. hafta

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başakşehir hata yapmadı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 30. hafta

18- Ankaragücü 25 PUAN

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Başakşehir hata yapmadı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 30. hafta

17- Konyaspor 27 PUAN

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Başakşehir hata yapmadı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 30. hafta

18- Kayserispor 28 PUAN

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Başakşehir hata yapmadı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 30. hafta

15- Rizespor 29 PUAN

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