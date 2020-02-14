14 Şubat 2020, Cuma

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Federasyon açıkladı! 'VAR' sisteminde yeni dönem

İtalya Futbol Federasyonu, VAR sisteminde takımlara itiraz hakkı verilmesi önerisini FIFA'ya sundu. FİFA'nın onay verilmesi halinde, kulüpler VAR'a başvurulmayan pozisyonlarda itiraz ederek, hakemlerin pozisyonu tekrar incelemesini isteyebilecek...

Giriş Tarihi: 14.02.2020 12:12
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Federasyon açıkladı! 'VAR' sisteminde yeni dönem

Süper Lig'de son günlerde hakem kararları ve VAR en çok tartışılan konular arasında yer alıyor...

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Federasyon açıkladı! 'VAR' sisteminde yeni dönem

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen kulüpler birliği toplantısının ardından VAR sistemi hakkında konuşan Nihat Özdemir '"Son günlerde hakemlerimiz Türkiye'nin gündemine çok oturdu. Mehmet Sepil'in isteği ve arzusuyla MHK Başkanı Zekeriya Alp, Başkan Yardımcısı Oğuz Sarvan ve VAR Koordinatörü Barış Şimşek, başkanlara uygulamaları anlattılar, başkanları dinlediler. Gördük ki yapılan işlemler, uygulamaların nasıl olduğunu, hakem hatalarının nasıl olduğunu uzun süren toplantıda anlattılar. 13 haftamız kaldı. Görüyoruz ki ligde 7 hatta 8 takımın şampiyonluğa oynadığı bir sezon geçiriyoruz. Son dönemde böyle bir lig yaşanmadı. VAR sisteminin uygulanmasıyla, bugün bütün bu takımlar artık şampiyonluğa oynar hale geldi. Bundan herkesin mutlu olması lazım." açıklamasında bulunsa da tartışmalar dinmedi...

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Federasyon açıkladı! 'VAR' sisteminde yeni dönem

Yaşanan bu tartışma ortamı ve gerilimin tırmanmasının ardından 'Video Yardımcı Hakem' sisteminin de çözüm olmadığı hatalı kararların devam etmesi yalnızca Süper Lig'e özel bir durum değil.

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Federasyon açıkladı! 'VAR' sisteminde yeni dönem

Dünya liglerinde de video yardımcı hakem sistemi ile ilgili şikayetlerin artmasının üzerine harekete geçen İtalya Futbol Federasyonu, VAR sistemine yenilik getirmek için resmi girişimde bulundu.

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Federasyon açıkladı! 'VAR' sisteminde yeni dönem

Federasyon, VAR sisteminde takımlara itiraz hakkı verilmesi önerisini FIFA'ya sundu.

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