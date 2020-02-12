12 Şubat 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Demir Grup Sivassporlu futbolcuların kar neşesi

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'da futbolcular kar yağışı sonrası kulüp tesislerindeki antrenman sahalarında 50 santimetreyi bulan kar birikintisinde doyasıya eğlendi.

Giriş Tarihi: 12.02.2020 19:07 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 19:07
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Demir Grup Sivassporlu futbolcuların kar neşesi

Demir Grup Sivasspor bugün yaptığı antrenmanın ardından yarın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında kendi sahasında oynayacağı Fraport-Tav Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

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Demir Grup Sivassporlu futbolcuların kar neşesi

Kırmızı-beyazlılar idmanın ardından yoğun kar yağışının tadını çıkardı. Karın üzerinde gönüllerince eğlenen futbolcular bol bol fotoğraf çektirdi.

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Demir Grup Sivassporlu futbolcuların kar neşesi

Özellikle başını kara gömen Brezilyalı Fernando'nun görüntüsü dikkat çekti. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflar taraftardan büyük ilgi gördü. İşte o kareler...

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Demir Grup Sivassporlu futbolcuların kar neşesi
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Demir Grup Sivassporlu futbolcuların kar neşesi
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