29 Temmuz 2020, Çarşamba

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Ziraat Türkiye Kupası'nda final gecesi! Trabzonspor - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

Ziraat Türkiye Kupası bu akşam oynanacak dev finalde sahibini bulacak. Süper Lig'de şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor, gözünü Türkiye Kupası'na dikti. Alanyaspor ise başarılı geçen sezonu kupayla taçlandırmak istiyor. İşte Atv ekranlarından naklen yayınlanacak müthiş mücadele öncesinde son bilgiler ve muhtemel 11'ler...

Giriş Tarihi: 29.07.2020 01:53 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 06:40
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Ziraat Türkiye Kupası'nda final gecesi! Trabzonspor - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'de şampiyonluğu kaçıran Trabzonspor taraftarını teselli etmek, Aytemiz Alanyaspor ise tarihinde ilk kez bu kupayı kazanmak istiyor. Zorlu mücadele atv'den naklen yayınlanacak.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda final gecesi! Trabzonspor - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

Ligde 24 golle kral olan Sörloth ile en yakın takipçisi Cisse (22) takımlarının en önemli kozu olacak.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda final gecesi! Trabzonspor - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

Sörloth, Süper Lig'de sadece 4 takıma (Alanya, Göztepe, Malatya, Denizli) gol atamadı. Norveçli yıldız bunlardan biri olan Alanyaspor karşısında siftah peşinde.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda final gecesi! Trabzonspor - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

Cisse, Trabzonspor'a karşı oynadığı 4 maçta 3 gol attı. İki takım arasında bu sezon Trabzon'daki maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Alanya'daki mücadele 2-2 bitti.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda final gecesi! Trabzonspor - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

TRABZON 1 KEZ YENİLDİ

Fırtına, Türkiye Kupası'nda 8 maçta 7 galibiyet, 1 yenilgi (Denizli) aldı. Altay, Denizli, Erzurum ve Fenerbahçe'yi eleyerek finale ulaştı. Alanya ise İnegöl, Adana, Kasımpaşa, G.Saray, Antalya engellerini aşarak finale geldi. ( 7 G-2 M)

Kupada 14 kez final oynayan ve 8 kez şampiyon olan Trabzonspor, en son 10 yıl önce 2009-10'da F.Bahçe'yi yenerek kupayı kazanmıştı.

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