Ziraat Türkiye Kupası'nda final gecesi! Trabzonspor - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

TRABZON 1 KEZ YENİLDİ

Fırtına, Türkiye Kupası'nda 8 maçta 7 galibiyet, 1 yenilgi (Denizli) aldı. Altay, Denizli, Erzurum ve Fenerbahçe'yi eleyerek finale ulaştı. Alanya ise İnegöl, Adana, Kasımpaşa, G.Saray, Antalya engellerini aşarak finale geldi. ( 7 G-2 M)

Kupada 14 kez final oynayan ve 8 kez şampiyon olan Trabzonspor, en son 10 yıl önce 2009-10'da F.Bahçe'yi yenerek kupayı kazanmıştı.