28 Temmuz 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Survivor Aycan Yanaç'a sürpriz talip! Türkiye'den...

A Milli Takım hocası Necla Güngör, Aycan Yanaç'ı (Survivor Aycan) bir daha milli takıma çağırmayacağını açıklamıştı. Kariyerini Alman kulüplerinden Frensdorf'ta sürdüren Aycan Yanaç'a sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.07.2020 16:28 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 17:01
ABONE OL
  • 1
  • 13
Survivor Aycan Yanaç'a sürpriz talip! Türkiye'den...

Alman ekibi Frensdorf'ta forma giyen ve bu sezon Survivor'da yarışan Aycan Yanaç ile A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör arasında flaş bir polemik yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Survivor Aycan Yanaç'a sürpriz talip! Türkiye'den...

Necla Güngör geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda, "Benim oyuncularım burada kan ter içinde antrenman yaparken yarışmaya giden bir Aycan'ı çağıracağımı zannetmiyorum" ifadelerini kullanarak Yanaş'a Milli Takım kapılarını kapamıştı.

  • 3
  • 13
Survivor Aycan Yanaç'a sürpriz talip! Türkiye'den...

Youtube'da yayınlanan başka bir programa konuk olan Aycan Yanaç ise hocası hakkında flaş ifadelere imza attı.

  • 4
  • 13
Survivor Aycan Yanaç'a sürpriz talip! Türkiye'den...

İŞTE AYCAN YANAÇ'IN O AÇIKLAMALARI

"Elendikten sonra bunu öğrendim. Bunu öğrenince üzüldüm ve şok oldum. Benim Suvivor'a giderken milli takımla böyle bir problemim yoktu. Onlarla böyle bir konuşmam olmadı"

  • 5
  • 13
Survivor Aycan Yanaç'a sürpriz talip! Türkiye'den...

"TEKLİF GELSE DE GİTMEM"

"Necla hoca olduğu sürece milli takımdan teklif gelse de kabul etmem. Necla hocanın kafasında kurup böyle bir konuşma yapması beni gerçekten üzdü. Böyle bir şey olsa Almanya'da milli takım hocası benimle gurur duyar ve desteklerdi"

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör