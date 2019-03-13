13 Mart 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Zinedine Zidane'ın imza töreninde dikkat çeken detay!

Fransız teknik direktör Zinedine Zidane, Real Madrid'in Solari ile yollarını ayırmasının ardından 9 ay sonra yeniden takımın başına geçti. Zidane için yapılan resmi açıklamanın ardından kulüp binasında dün bir imza töreni düzenlendi. İmza töreninde Zidane'ın pantolonu dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 13.03.2019 15:09 Güncelleme Tarihi: 13.03.2019 15:29
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Zinedine Zidane'ın imza töreninde dikkat çeken detay!

Real Madrid'in Solari ile yollarını ayırmasının ardından 9 ay sonra yeniden takımın başına geçen Zidane için yapılan resmi açıklamanın ardından kulüp binasında dün bir imza töreni düzenlendi. İmza törenine Veronique Zidane'la birlikte katılan 46 yaşındaki teknik adamın pantolonu en az Real Madrid'e gelişi kadar konuşuldu.

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Zinedine Zidane'ın imza töreninde dikkat çeken detay!

Haki tonlarında bir blazer ceketle, paçaları bir hayli yukarıdan kıvrılmış jean pantolon giyen teknik direktörün stili özellikle sosyal medyada çok eleştirilirken, bunun geçmişte yaşanan 'pantolon' krizi için önlem olduğu da konuşuldu.

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Zinedine Zidane'ın imza töreninde dikkat çeken detay!

DAHA ÖNCE DE 'PANTOLON' OLAYI OLMUŞTU

Tecrübeli teknik adamın daha önce de Manchester City ve Wolfsburg maçlarında giydiği kumaş pantolon yırtılmış bu durum alay konusu olmuştu.

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Zinedine Zidane'ın imza töreninde dikkat çeken detay!
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Zinedine Zidane'ın imza töreninde dikkat çeken detay!
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