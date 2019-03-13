13 Mart 2019, Çarşamba
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Zinedine Zidane'ın imza töreninde dikkat çeken detay!
Fransız teknik direktör Zinedine Zidane, Real Madrid'in Solari ile yollarını ayırmasının ardından 9 ay sonra yeniden takımın başına geçti. Zidane için yapılan resmi açıklamanın ardından kulüp binasında dün bir imza töreni düzenlendi. İmza töreninde Zidane'ın pantolonu dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 13.03.2019 15:09 Güncelleme Tarihi: 13.03.2019 15:29
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