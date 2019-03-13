13 Mart 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Türkiye'nin en iyi takımı belli oldu! Şaşırtan sonuç

Avrupa liglerindeki takımların güncel sıralamasını tutan Euro Club Index Avrupa'nın en iyi takımlarını açıkladı. Listenin ilk sırasında Barcelona yer alırken, Barcelona'yı Ronaldolu Juventus takip etti. Peki Türk takımları kaçıncı sırada? Yapılan son güncellemeden sonra ilk 100'de Türkiye'den sadece 3 takım yer alabildi. İşte Türkiye'nin en iyi takımları.

Giriş Tarihi: 13.03.2019 18:07
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Türkiye'nin en iyi takımı belli oldu! Şaşırtan sonuç

Lig, kupa, Avrupa kupaları maçlarını birlikte değerlendiren bir metodolojiye göre hazırlanan listede. İlk 10 ve Türk takımlarının sıralaması şöyle...
1. Barcelona

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Türkiye'nin en iyi takımı belli oldu! Şaşırtan sonuç

2. Juventus


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  • 28
Türkiye'nin en iyi takımı belli oldu! Şaşırtan sonuç

3. Manchester City

  • 4
  • 28
Türkiye'nin en iyi takımı belli oldu! Şaşırtan sonuç

4. Bayern Münih

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  • 28
Türkiye'nin en iyi takımı belli oldu! Şaşırtan sonuç

5. Paris Saint Germain

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