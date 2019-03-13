Türkiye'nin en iyi takımı belli oldu! Şaşırtan sonuç

Avrupa liglerindeki takımların güncel sıralamasını tutan Euro Club Index Avrupa'nın en iyi takımlarını açıkladı. Listenin ilk sırasında Barcelona yer alırken, Barcelona'yı Ronaldolu Juventus takip etti. Peki Türk takımları kaçıncı sırada? Yapılan son güncellemeden sonra ilk 100'de Türkiye'den sadece 3 takım yer alabildi. İşte Türkiye'nin en iyi takımları.