Zeki Çelik de o listede! Ligue 1'de...

Zeki Çelik'ten tarihi başarı... Fransa Ligue 1'de Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı ile birlikte Lille formasını terleten 23 yaşındaki sağ bek, Fransız basınından L'Equipe'in hazırladığı yılın 11'inde kendine yer buldu. Düzenli olarak forma şansı bulan ve gösterdiği performansla beğeni toplayan Çelik, milli takımımızda da düzenli olarak forma giyiyor. Ligue 1 devi Paris Saint Germain, yılın 11'ine 8 isimle damga vururken, Lille'den sadece Zeki Çelik yer aldı. İşte L'Equipe'nin hazırladığı Fransa Ligue 1'de yılın 11'ine giren isimler...