30 Aralık 2020, Çarşamba

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Zeki Çelik de o listede! Ligue 1'de...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli oyuncumuz Zeki Çelik, ünlü oyuncuları geride bırakarak ligde yılın 11'ine girmeyi başardı. zeki'nin takım arkadaşları Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı ise, oylamada yıldız isimleri geride bıraktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.12.2020 11:02
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Zeki Çelik de o listede! Ligue 1'de...

Zeki Çelik'ten tarihi başarı... Fransa Ligue 1'de Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı ile birlikte Lille formasını terleten 23 yaşındaki sağ bek, Fransız basınından L'Equipe'in hazırladığı yılın 11'inde kendine yer buldu. Düzenli olarak forma şansı bulan ve gösterdiği performansla beğeni toplayan Çelik, milli takımımızda da düzenli olarak forma giyiyor. Ligue 1 devi Paris Saint Germain, yılın 11'ine 8 isimle damga vururken, Lille'den sadece Zeki Çelik yer aldı. İşte L'Equipe'nin hazırladığı Fransa Ligue 1'de yılın 11'ine giren isimler...

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Zeki Çelik de o listede! Ligue 1'de...

KEYLOR NAVAS | PARIS SAINT GERMAIN

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Zeki Çelik de o listede! Ligue 1'de...

ZEKİ ÇELİK | LILLE

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Zeki Çelik de o listede! Ligue 1'de...

MQRQUINHOS | PARIS SAINT GERMAIN

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Zeki Çelik de o listede! Ligue 1'de...

KIMPEMBE | PARIS SAINT GERMAIN

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