29 Aralık 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Sezon sonunda dünya yıldızlarının sözleşmesi bitiyor! İşte o liste

2020-2021 sezonunun yarısının tamamlanmasına az bir süre kala, takımlar bütçelerine uygun transferler için yoğun araştırmalara başladı. Sezon sonunda dünyaca ünlü yıldız isimlerin de takımlarıyla sözleşmeleri bitiyor. İşte o futbolcular...

Giriş Tarihi: 29.12.2020 20:08
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Sezon sonunda dünya yıldızlarının sözleşmesi bitiyor! İşte o liste


ERIC GARCIA (MANCHESTER CITY)

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Sezon sonunda dünya yıldızlarının sözleşmesi bitiyor! İşte o liste

THAUVIN (MARSİLYA)

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Sezon sonunda dünya yıldızlarının sözleşmesi bitiyor! İşte o liste

MUSTAFI (ARSENAL)

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Sezon sonunda dünya yıldızlarının sözleşmesi bitiyor! İşte o liste

MILIK (NAPOLi)

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Sezon sonunda dünya yıldızlarının sözleşmesi bitiyor! İşte o liste

JESSE LINGARD (MANCHESTER UNITED)

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