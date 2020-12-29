Sezon sonunda dünya yıldızlarının sözleşmesi bitiyor! İşte o liste

2020-2021 sezonunun yarısının tamamlanmasına az bir süre kala, takımlar bütçelerine uygun transferler için yoğun araştırmalara başladı. Sezon sonunda dünyaca ünlü yıldız isimlerin de takımlarıyla sözleşmeleri bitiyor. İşte o futbolcular...

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Giriş Tarihi: 29.12.2020 20:08 ABONE OL