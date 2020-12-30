30 Aralık 2020, Çarşamba

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Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray’a transfer piyangosu!

Ara transfer dönemine sayılı günler kala tüm dünyadaki kulüplerde son dakika gelişmeleri ve sıcak saatler yaşanıyor... Süper Lig ekipleri de bu kapsamda çalışmalarını sürdürürken gündemlerine birbirinden ünlü futbolcular geliyor! İşte son dakika transfer gelişmeleri ve bonservisi sezon sonu sona erecek, kulüplerimizle de adı anılan bazı futbolculardan öne çıkanlar...

Giriş Tarihi: 30.12.2020 12:33 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 12:38
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Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray’a transfer piyangosu!

Süper Lig'de 15. hafta sonunda zirve yarışı iyice kızıştı. Galatasaray ocak ayına lider olarak girerken, ikinci sıraya Beşiktaş yerleşti. Alanyaspor ve Gaziantep FK'nın çıkışıyla Fenerbahçe beşinci sıraya geriledi.

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Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray’a transfer piyangosu!

Süper Lig'de 15. hafta sonunda zirve yarışı iyice kızıştı. Galatasaray ocak ayına lider olarak girerken, ikinci sıraya Beşiktaş yerleşti.

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Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray’a transfer piyangosu!

Alanyaspor ve Gaziantep FK'nın çıkışıyla Fenerbahçe beşinci sıraya geriledi.

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Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray’a transfer piyangosu!

Kulüplerimiz sözleşmesi sezon sonu bitecek olan bazı oyuncuları düşük bonservisle kadrosuna katmak isterken bazıları ile de sezon sonuna söz kesmek istiyor. İşte Süper Lig devlerinin listesindeki o isimler...

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Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray’a transfer piyangosu!

KARTAL'DA BENTEKE SESLERİ!

Beşiktaş'ta sezon başında kulübe geri dönen Aboubakar'ın performansı göz dolduruyor. Ligin ilk yarısının son haftalarında çıkışa geçerek zirveye ortak olan siyah beyazlılar, Aboubakar'ın sakatlanma riskini göz önünde bulundurarak kaliteli bir forvet kadrosuna katmak istiyor. Bu kapsamda Kartal'ın radarında Crystal Palace forması giyen ve sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Christian Benteke var.

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