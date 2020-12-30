Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray’a transfer piyangosu!

Ara transfer dönemine sayılı günler kala tüm dünyadaki kulüplerde son dakika gelişmeleri ve sıcak saatler yaşanıyor... Süper Lig ekipleri de bu kapsamda çalışmalarını sürdürürken gündemlerine birbirinden ünlü futbolcular geliyor! İşte son dakika transfer gelişmeleri ve bonservisi sezon sonu sona erecek, kulüplerimizle de adı anılan bazı futbolculardan öne çıkanlar...

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Giriş Tarihi: 30.12.2020 12:33 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 12:38 ABONE OL