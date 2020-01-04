04 Ocak 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Yusuf Yazıcı'nın dönüş tarihi belli oldu!

Sezon başında Trabzonspor'dan Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, Monaco ile oynadığı mücadele sakatlanarak çapraz bağlarını koparmıştı. Ameliyat için İtalya'nın Roma kentine giden milli futbolcu, yapılan kontrollerin ardından başarılı bir operasyon geçirmişti. Lille kulüp doktoru Flamant Paric, sahalara ne zaman döneceği merak konusu olan Yusuf'un son durumuyla ilgili açıklama yaparkeni sahalara dönüş tarihini de açıkladı.

Giriş Tarihi: 04.01.2020 00:10
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Yusuf Yazıcı'nın dönüş tarihi belli oldu!

Sezon başında Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille Kulübüne transfer olan Yusuf Yazıcı, yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat için İtalya'ya gitmişti.

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Yusuf Yazıcı'nın dönüş tarihi belli oldu!

Lille'in Monaco ile oynadığı maçta çapraz bağları kopan milli futbolcu, bir süreliğine geldiği memleketi Trabzon'dan ayrılmıştı.

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Yusuf Yazıcı'nın dönüş tarihi belli oldu!

Havalimanından ailesi tarafından uğurlanan Yusuf Yazıcı, basın mensuplarıyla kısa süre sohbet ederken, "Sakatlığım sürecinde bana desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım kısa sürede sağlığıma kavuşurum. İnşallah Euro 2020'ye yetişirim." ifadelerini kullanmıştı.

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Yusuf Yazıcı'nın dönüş tarihi belli oldu!

Milli futbolcu, Trabzonspor'un alt yapısındaki oyuncuları kastederek "Kardeşlerime iyi bakın" şeklinde de konuşmuştu.

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Yusuf Yazıcı'nın dönüş tarihi belli oldu!

Tarifeli seferle İstanbul'dan Roma'ya geçen Yusuf Yazıcı, ağabeyi Cihan Yazıcı ve menajeri Adem Cebeci ile birlikte ameliyatının planlandığı kliniğe geçmişti. Milli oyuncu, İtalya'da pek çok kulübün oyuncularını sağlık kontrolünden geçirdiği ve sporcu sağlığı alanında öne çıkan bir klinikte operasyonunu gerçekleştirecek Prof. Pier Paolo Mariani ile görüşmüştü.

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