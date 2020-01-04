04 Ocak 2020, Cumartesi
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Yusuf Yazıcı'nın dönüş tarihi belli oldu!
Sezon başında Trabzonspor'dan Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, Monaco ile oynadığı mücadele sakatlanarak çapraz bağlarını koparmıştı. Ameliyat için İtalya'nın Roma kentine giden milli futbolcu, yapılan kontrollerin ardından başarılı bir operasyon geçirmişti. Lille kulüp doktoru Flamant Paric, sahalara ne zaman döneceği merak konusu olan Yusuf'un son durumuyla ilgili açıklama yaparkeni sahalara dönüş tarihini de açıkladı.
Giriş Tarihi: 04.01.2020 00:10
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