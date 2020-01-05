05 Ocak 2020, Pazar
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Ahmet Çakar'dan Zekeriya Alp'e: "Böyle rezillik olur mu?"
Futbol hakemliğini bıraktıktan sonra spor yazarlığı ve yorumculuğu yapan Ahmet Çakar, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in ilk devrenin bitmesiyle beraber gerçekleştirdiği basın toplantısındaki açıklamalarına çok sert tepki gösterdi. Çakar, 'VAR kayıtlarını nasıl dinlemezsin?' Bu konuşmalar niye mahrem? Bunlar karı-koca mı ki seni ilgilendirmeyecek?' dedi. İşte Ahmet Çakar'ın o yazısı...
Giriş Tarihi: 05.01.2020 11:28
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