03 Ocak 2020, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Dört büyükler transferde şaha kalktı! Transfer piyasası alev alev...
Süper Lig'de ilk devre sona ererken futbolseverleri en çok heyecanlandıran konulardan biri olan devre arası transfer dönemine saatler kaldı. Kulüpler ilgilendikleri isimlerle temaslarını sıklaştırırken, özellikle başta Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transfer bombalarını art arda patlatmaya hazırlanıyor. İşte 'Dört büyükler'de ortaya atılan tüm dedikodular, iddialar, ve transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 03.01.2020 17:18 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 17:18
- 1
- 117
- 2
- 117
- 3
- 117
- 4
- 117
- 5
- 117
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...