03 Ocak 2020, Cuma

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Dört büyükler transferde şaha kalktı! Transfer piyasası alev alev...

Süper Lig'de ilk devre sona ererken futbolseverleri en çok heyecanlandıran konulardan biri olan devre arası transfer dönemine saatler kaldı. Kulüpler ilgilendikleri isimlerle temaslarını sıklaştırırken, özellikle başta Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transfer bombalarını art arda patlatmaya hazırlanıyor. İşte 'Dört büyükler'de ortaya atılan tüm dedikodular, iddialar, ve transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 03.01.2020 17:18 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 17:18
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Dört büyükler transferde şaha kalktı! Transfer piyasası alev alev...

Süper Lig'de heyecana 29 Aralık'ta oynanan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe mücadelesiyle 17 Ocak'a kadar ara verildi.

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Dört büyükler transferde şaha kalktı! Transfer piyasası alev alev...

Kıran kırana geçen ilk 17 haftanın şampiyonu Sivasspor olurken, 4 büyük kulüplerden özellikle Galatasaray performansıyla hayal kırıklığı yaratan ekip oldu.

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Dört büyükler transferde şaha kalktı! Transfer piyasası alev alev...

Sezon başında yaptığı transferlerle gerek yurt içinde gerekse yurt dışında adından söz ettirmeyi başaran sarı-kırmızılılar 17 haftalık periyot sonunda topladığı 27 puanla zirvenin 10 puan gerisinde kalarak 7. sırada kendine yer buldu.

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Dört büyükler transferde şaha kalktı! Transfer piyasası alev alev...

Sarı-kırmızılılar'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'de de ilk devrenin son haftalarında durum pek de farklı değildi. Sarı-Lacivertliler Beşiktaş derbisine kadar üstüste puan kayıpları yaşasa da alınan derbi galibiyeti sonrası özgüven depolamış ve takımdaki olumsuz hava dağılmıştı.

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Dört büyükler transferde şaha kalktı! Transfer piyasası alev alev...

Beşiktaş ise bu sezon istikrar sağlayamayan bir diğer ekip olarak göze çarpıyor. Ligi 30 puanla 5. sırada tamamlayan siyah-beyazlılar Avrupa Ligi yarışında da beklentileri karşılayamayarak topladığı 3 puan ile K Grubu'nu son sırada tamamlamıştı.

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