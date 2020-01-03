Dört büyükler transferde şaha kalktı! Transfer piyasası alev alev...

Süper Lig'de ilk devre sona ererken futbolseverleri en çok heyecanlandıran konulardan biri olan devre arası transfer dönemine saatler kaldı. Kulüpler ilgilendikleri isimlerle temaslarını sıklaştırırken, özellikle başta Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transfer bombalarını art arda patlatmaya hazırlanıyor. İşte 'Dört büyükler'de ortaya atılan tüm dedikodular, iddialar, ve transfer haberleri...