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Lille - PSG maçına Burak Yılmaz damga vurdu!

Fransa 1. Ligi'nde zirveyi yakından ilgilendiren maçta Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille ile Paris Saint Germain 0-0 berabere kaldı. Maçın son anlarında Burak Yılmaz'ın yaptığı hareket maça damga vurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.12.2020 11:04
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Lille - PSG maçına Burak Yılmaz damga vurdu!

Liderliği geçen hafta Lille'e kaptıran Paris Saint Germain, galibiyet parolasıyla çıktığı karşılaşmada istediği sonucu alamadı. Maça damga vuran olay ise 90+3'te yaşandı.

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Lille - PSG maçına Burak Yılmaz damga vurdu!

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Lille Lille, PSG'yi konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve ilk devre golsüz tamamlandı.

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Lille - PSG maçına Burak Yılmaz damga vurdu!

İkinci devrede, Lille forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın pasıyla Yusuf Yazıcı 53. dakikada meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçersiz sayıldı.

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Lille - PSG maçına Burak Yılmaz damga vurdu!

Mücadele 0-0 berabere tamamladı. Lille, bu skorla puanını 33 puana yükselterek averaj farkıyla liderliğini sürdürdü. PSG ise 32 puanla 3. sırada kaldı.

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Lille - PSG maçına Burak Yılmaz damga vurdu!

Karşılaşmada Burak ve Zeki, 90 dakika sahada kalırken Yusuf Yazıcı, 61. dakikada oyundan çıktı.

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