22 Kasım 2020, Pazar

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Yusuf Yazıcı için bomba transfer iddiası! Premier Lig devi...

Uzun süreli sakatlığının ardından sahalara müthiş bir geri dönüş yapan ve UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile Milan'a karşı hat-trick yaparak gündem olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile ilgili bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı. | Son dakika transfer haberleri

Giriş Tarihi: 22.11.2020 14:23 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 14:23
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Yusuf Yazıcı için bomba transfer iddiası! Premier Lig devi...

Geçtiğimiz sezon başında Trabzonspor'dan Fransız ekibi Lille transfer olan Yusuf Yazıcı talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

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Yusuf Yazıcı için bomba transfer iddiası! Premier Lig devi...

Sakatlığının ardından harika bir dönüşe imza atan yıldız futbolcunun adı Arsenal ile anılmaya başlanmıştı.

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Yusuf Yazıcı için bomba transfer iddiası! Premier Lig devi...

İngiliz basını Yusuf ile ilgili bir rapor hazırlamış ve genç yıldızın Mesut Özil'in yerini alabileceği iddia edilmişti.

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Yusuf Yazıcı için bomba transfer iddiası! Premier Lig devi...

İngiliz basınından Yusuf Yazıcı ile ilgili bir iddia daha ortaya atıldı.

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Yusuf Yazıcı için bomba transfer iddiası! Premier Lig devi...

Geçtiğimiz sezon Nicolas Pepe'yi Arsenal'e, Victor Osimhen'i de Napoli'ye satan Fransız temsilcisinin Yusuf Yazıcı için de sıkı pazarlık yapacağı iddia edildi.

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