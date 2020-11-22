Yusuf Yazıcı için bomba transfer iddiası! Premier Lig devi...

Uzun süreli sakatlığının ardından sahalara müthiş bir geri dönüş yapan ve UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile Milan'a karşı hat-trick yaparak gündem olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile ilgili bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı. | Son dakika transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 22.11.2020 14:23 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 14:23 ABONE OL