23 Kasım 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Lorient'i 2 gol 1 asist ile yıkan Yusuf Yazıcı Fransa'da manşetlerde!

Lille ile Lorient kritik mücadelede karşı karşıya geldi. Lille, Lorient karşısında sahadan 4-0'lık galibiyet ile ayrıldı. Muhteşem bir form yakalayan Yusuf Yazıcı 2 gol ve 1 asistl ile galibiyetin mimarı oldu. Yusuf Yazıcı, Fransa'da yine spor basınının gündeminde yer aldı. İşte o manşetler...

Giriş Tarihi: 23.11.2020 10:01
ABONE OL
  • 1
  • 11
Lorient'i 2 gol 1 asist ile yıkan Yusuf Yazıcı Fransa'da manşetlerde!

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille, Yusuf Yazıcı'nın 2 gol kaydettiği 11. hafta karşılaşmasında Lorient'i 4-0 mağlup etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Lorient'i 2 gol 1 asist ile yıkan Yusuf Yazıcı Fransa'da manşetlerde!

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, maçın 31. dakikasında attığı golle takımının soyunma odasına 1-0 önde gitmesini sağladı.

  • 3
  • 11
Lorient'i 2 gol 1 asist ile yıkan Yusuf Yazıcı Fransa'da manşetlerde!

Lille'de karşılaşmanın 2. yarısına da adeta fırtına gibi başlayan Yusuf Yazıcı, 51. dakikada kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti.

  • 4
  • 11
Lorient'i 2 gol 1 asist ile yıkan Yusuf Yazıcı Fransa'da manşetlerde!

Mücadelede 1 de asist yapan genç yıldız, bu sezon bir kez daha Fransız basınında adından söz ettirmeyi başardı. İşte o manşetler...

  • 5
  • 11
Lorient'i 2 gol 1 asist ile yıkan Yusuf Yazıcı Fransa'da manşetlerde!

Boursorama: Yazıcı ve Lille, Lorient'i tokatladı

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör