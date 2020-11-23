Lorient'i 2 gol 1 asist ile yıkan Yusuf Yazıcı Fransa'da manşetlerde!

Lille ile Lorient kritik mücadelede karşı karşıya geldi. Lille, Lorient karşısında sahadan 4-0'lık galibiyet ile ayrıldı. Muhteşem bir form yakalayan Yusuf Yazıcı 2 gol ve 1 asistl ile galibiyetin mimarı oldu. Yusuf Yazıcı, Fransa'da yine spor basınının gündeminde yer aldı. İşte o manşetler...