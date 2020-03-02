Süper Lig'de yaprak dökümü! Sadece 5 kulüp...

Süper Lig'de 24 hafta geride kalırken, ligde yer alan 18 kulübün birçoğu teknik direktörleriyle yollarını ayırdı. Teknik direktör ile yol ayrımına giden son ekip ise Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler kötü gidişatın faturasını Ersun Yanal'a kesti. Süper Lig'de bu süre zarfında Kayserispor 3 teknik adam değiştirerek ilk sırada kendine yer buldu. Şu ana kadar sadece 5 kulüp teknik direktörleriyle yoluna devam ederken, Galatasaray ise dört büyüklerden teknik direktör değiştirmeyen tek ekip olarak listede yer aldı. İşte detaylar...