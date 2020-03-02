02 Mart 2020, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Süper Lig'de yaprak dökümü! Sadece 5 kulüp...
Süper Lig'de 24 hafta geride kalırken, ligde yer alan 18 kulübün birçoğu teknik direktörleriyle yollarını ayırdı. Teknik direktör ile yol ayrımına giden son ekip ise Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler kötü gidişatın faturasını Ersun Yanal'a kesti. Süper Lig'de bu süre zarfında Kayserispor 3 teknik adam değiştirerek ilk sırada kendine yer buldu. Şu ana kadar sadece 5 kulüp teknik direktörleriyle yoluna devam ederken, Galatasaray ise dört büyüklerden teknik direktör değiştirmeyen tek ekip olarak listede yer aldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.03.2020 14:04
- 1
- 24
- 2
- 24
- 3
- 24
- 4
- 24
- 5
- 24
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...