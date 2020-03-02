02 Mart 2020, Pazartesi

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Süper Lig'de yaprak dökümü! Sadece 5 kulüp...

Süper Lig'de 24 hafta geride kalırken, ligde yer alan 18 kulübün birçoğu teknik direktörleriyle yollarını ayırdı. Teknik direktör ile yol ayrımına giden son ekip ise Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler kötü gidişatın faturasını Ersun Yanal'a kesti. Süper Lig'de bu süre zarfında Kayserispor 3 teknik adam değiştirerek ilk sırada kendine yer buldu. Şu ana kadar sadece 5 kulüp teknik direktörleriyle yoluna devam ederken, Galatasaray ise dört büyüklerden teknik direktör değiştirmeyen tek ekip olarak listede yer aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.03.2020 14:04
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Süper Lig'de yaprak dökümü! Sadece 5 kulüp...

Süper Lig'in 24. haftasına girilirken ekipler, birçok oyuncu ve teknik direktör ile yol ayrımına gitti...

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Süper Lig'de yaprak dökümü! Sadece 5 kulüp...

Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Yeni Malatyaspor'da ise Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı. Böylelikle Süper Lig'de teknik direktör değişikliği yapmayan 5 kulüp kaldı. 24 hafta itibariyle 18 kulübün 12'si teknik direktör değiştirirken, sadece 5 kulüp sezona başladığı teknik direktörle yola devam ediyor.

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Süper Lig'de yaprak dökümü! Sadece 5 kulüp...

18 TEKNİK DİREKTÖR YOL AYRIMI YAŞADI
Süper Lig'de bu sezon 18 takımda toplamda 18 teknik direktör kulüpleriyle yol ayrımı aşıdı. Bazı teknik adamlar iki farklı kulüpte bu kaderi yaşarken, son olarak Ersun Yanal, Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldı.

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Süper Lig'de yaprak dökümü! Sadece 5 kulüp...

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİRMEYEN 5 TAKIM KALDI
Süper Lig'de bu sezon sezona başladığı teknik direktörle yola devam eden 5 kulüp kaldı. Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir, Sivasspor ve Gaziantep FK kulüpleri bu sezon itibariyle teknik direktör değiştirmediler. Geriye kalan 12 kulüp teknik direktör değişikliği yaşadı.

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Süper Lig'de yaprak dökümü! Sadece 5 kulüp...

DENİZLİSPOR ve ANKARAGÜCÜ'NDE 3, KAYSERİSPOR'DA 4. TEKNİK DİREKTÖR
Alt sıralarda yer alan kulüplerden Denizlispor sezona Yücel İldiz ile başlarken, sezon ortasında Mehmet Özdilek'i göreve getirip, üst üste alınan kötü sonuçların ardından yolları ayırma kararı alarak Bülen Uygun'la anlaştı. Kayserispor'da sezona Hikmet Karaman ile başlarken, daha sonra sırasıyla Samet Aybaba, Bülent Uygun ve Prosinecki göreve geldi. Ankaragücü ise Metin Diyadin, Mustafa Kaplan ve Mustafa Reşit Akçay ile 3 farklı teknik adamla çalışırken, sezon başında takımı Ayhan Atik hazırlamıştı.

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