Young Boys-Manchester United maçında Cristiano Ronaldo'dan anlamlı hareket! Güvenlik görevlisinin yardımına koştu

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında Manchester United deplasmanda uzatma dakikalarında yediği golle Young Boys'a 2-1 mağlup oldu. Maç içerisinde Cristiano Ronaldo, ısınma sırasında top çarpan ve baygınlık geçiren güvenlik görevlisinin yanına giderek durumunu kontrol ederek onu teselli etti. İşte o anlar...