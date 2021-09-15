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Young Boys-Manchester United maçında Cristiano Ronaldo'dan anlamlı hareket! Güvenlik görevlisinin yardımına koştu

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında Manchester United deplasmanda uzatma dakikalarında yediği golle Young Boys'a 2-1 mağlup oldu. Maç içerisinde Cristiano Ronaldo, ısınma sırasında top çarpan ve baygınlık geçiren güvenlik görevlisinin yanına giderek durumunu kontrol ederek onu teselli etti. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 15.09.2021 01:23
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Young Boys-Manchester United maçında Cristiano Ronaldo’dan anlamlı hareket! Güvenlik görevlisinin yardımına koştu

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında Young Boys'a 2-1 yenilen Manchester United'da yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, maç öncesi ısınma sırasında top çarpmasıyla yerde kalan bir güvenlik görevlisinin yanına giderek durumun kontrol etti.

İşte o anlar...

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Young Boys-Manchester United maçında Cristiano Ronaldo’dan anlamlı hareket! Güvenlik görevlisinin yardımına koştu
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Young Boys-Manchester United maçında Cristiano Ronaldo’dan anlamlı hareket! Güvenlik görevlisinin yardımına koştu
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Young Boys-Manchester United maçında Cristiano Ronaldo’dan anlamlı hareket! Güvenlik görevlisinin yardımına koştu
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Young Boys-Manchester United maçında Cristiano Ronaldo’dan anlamlı hareket! Güvenlik görevlisinin yardımına koştu
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