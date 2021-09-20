Son dakika spor haberi: Lionel Messi’nin Paris’te yaşayacağı malikane belli oldu!

Fransa'nın Paris SaintGermain (PSG) takımına transfer olan Lionel Messi'nin yeni evi için arayışlarda sona gelindi. Menajeri aracılığıyla isteklerini kulübe ileten Arjantinli futbolcu, ailesiyle kalacağı yere henüz karar vermese de arayışın sona ermek üzere olduğu belirtildi.