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Son dakika spor haberi: Lionel Messi'nin Paris'te yaşayacağı malikane belli oldu!

İspanya La Liga ekibi Barcelona'dan Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'e transfer olan Lionel Messi'nin yaşayacağı yeni ev belli oldu. Arjantinli süperstarın Paris'te oturacağı malikane görücüye çıktı. İşte 48 milyon Euro'luk evin ihtişamlı görüntüleri...

Giriş Tarihi: 20.09.2021 22:14 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 22:15
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Son dakika spor haberi: Lionel Messi’nin Paris’te yaşayacağı malikane belli oldu!

Fransa'nın Paris SaintGermain (PSG) takımına transfer olan Lionel Messi'nin yeni evi için arayışlarda sona gelindi. Menajeri aracılığıyla isteklerini kulübe ileten Arjantinli futbolcu, ailesiyle kalacağı yere henüz karar vermese de arayışın sona ermek üzere olduğu belirtildi.

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Son dakika spor haberi: Lionel Messi’nin Paris’te yaşayacağı malikane belli oldu!

Le Vesinet'te 48 milyon euro değerinde bir malikane beğenen Arjantinli yıldız, ailesinin de onay vermesiyle yeni evine kavuşacak. Messi ve ailesi, Paris'te kaldıkları 5 yıldızlı lüks otelden bu malikaneye taşınacak

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Son dakika spor haberi: Lionel Messi’nin Paris’te yaşayacağı malikane belli oldu!

2 BİN METREKARE

Bu ev, Pembe Saray adıyla biliniyor. 1900'lü yılların başında yapıldığı tahmin edilen Pembe Saray, 2 bin metrekare büyüklüğünde.

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Son dakika spor haberi: Lionel Messi’nin Paris’te yaşayacağı malikane belli oldu!

Messi ve ailesinin yeni evi olmaya aday bu malikanede spor, sinema ve bilardo salonları, yüzme havuzu, 30 oda ve 500 metrekarelik misafirhane bulunuyor.

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Son dakika spor haberi: Lionel Messi’nin Paris’te yaşayacağı malikane belli oldu!

İşte Pembe Saray'ın büyüleyici odaları...

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