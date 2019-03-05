05 Mart 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Yok artık! Hırvat futbolcu Petar Bockaj arabası ile markete daldı…

Hırvat futbolcu Petar Bockaj, eğlence dönüşü gittiği benzincide kendisi ile ilgilenen bir personel olmamasına sinirlenerek aracı ile benzin istasyonunun marketinden içeri girdi. Yaşanan bu olay sonrası bir kaç market çalışanı yaralandı.

Giriş Tarihi: 05.03.2019 15:50 Güncelleme Tarihi: 05.03.2019 15:50
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Yok artık! Hırvat futbolcu Petar Bockaj arabası ile markete daldı…

Hırvatistan'da Osijek takımının formasını giyen 22 yaşındaki sol bek Petar Bockaj, çikolata almak için girdiği benzin istasyonunda akıl almaz bir işe imza attı.

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Yok artık! Hırvat futbolcu Petar Bockaj arabası ile markete daldı…

Petar Bockaj, kız arkadaşıyla birlikte şarkıcı Sasa Matic'in Gradski Stadı'ndaki konserinden döndüğü sırada olanlar oldu.

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Yok artık! Hırvat futbolcu Petar Bockaj arabası ile markete daldı…

Konser dönüşünde benzinliğe uğrayan Bockaj'ın çikolata satın aldığı, o anda kasada kimse olmayınca ise çılgına döndüğü belirtildi.

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Yok artık! Hırvat futbolcu Petar Bockaj arabası ile markete daldı…

Genç futbolcunun beklememek için denediği yöntem ise olağan dışı oldu. Alkollü olduğu belirlenen genç futbolcu arabasına bindi ve tam gaz benzinlikteki marketin içine doğru aracını sürdü.

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Yok artık! Hırvat futbolcu Petar Bockaj arabası ile markete daldı…

Olay mahallinde bulunan birkaç kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kaza sonrası kaçan Bockaj, kısa süre içinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Osijek Kulübü de yaşananlar üzerine futbolcunun kontratını feshettiğini duyurdu.

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