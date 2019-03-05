05 Mart 2019, Salı
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Yok artık! Hırvat futbolcu Petar Bockaj arabası ile markete daldı…
Hırvat futbolcu Petar Bockaj, eğlence dönüşü gittiği benzincide kendisi ile ilgilenen bir personel olmamasına sinirlenerek aracı ile benzin istasyonunun marketinden içeri girdi. Yaşanan bu olay sonrası bir kaç market çalışanı yaralandı.
Giriş Tarihi: 05.03.2019 15:50 Güncelleme Tarihi: 05.03.2019 15:50
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