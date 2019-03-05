İtalya'da yer yerinden oynadı: Juventus'ta parti skandalı!

İtalya Serie A'ya ambargo koyan ve sezon başı yaptığı Cristiano Ronaldo transferi ile de Şampiyonlar Ligi kupasına göz kırpan Juventus'ta, büyük bir skandal patlak verdi. Juventuslu futbolcuların Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid'e 2-0 kaybettikleri maç sonrasında Torino'da bir otelde 60 manken ile birlikte bir parti düzenledikleri ortaya çıktı.