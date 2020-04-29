YKS ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? Günü değişti mi?

YKS'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kısa süre önce ortaya atılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tarihiyle ilgili iddialar, öğrencileri şüpheye düşürmüştü. Peki, YKS'nin tarihi değişti mi? YKS hangi tarihte ve ne zaman yapılacak? Günü değişti mi? İşte ÖSYM takvimine göre belirlenen YKS tarihi...

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Giriş Tarihi: 29.04.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 10:32 ABONE OL