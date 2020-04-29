29 Nisan 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

YKS ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? Günü değişti mi?

YKS'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kısa süre önce ortaya atılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tarihiyle ilgili iddialar, öğrencileri şüpheye düşürmüştü. Peki, YKS'nin tarihi değişti mi? YKS hangi tarihte ve ne zaman yapılacak? Günü değişti mi? İşte ÖSYM takvimine göre belirlenen YKS tarihi...

Giriş Tarihi: 29.04.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 10:32
ABONE OL
  • 1
  • 14
YKS ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? Günü değişti mi?

Sosyal medyadaki iddialar ardından 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihi bir kez daha gündeme geldi.

  • 2
  • 14
YKS ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? Günü değişti mi?

Bazı kanallarda YKS tarihinin öne çekileceği iddialarıyla karşılaşan üniversite adayları, YKS tarihi ile ilgili resmi bir açıklama olup olmadığını araştırırken sosyal medyadan 'YKST arihini Değistirme' etiketiyle yetkililere ulaşmaya çalışıyor.

  • 3
  • 14
YKS ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? Günü değişti mi?

Peki, YKS 2020 ne zaman? YKS öne mi çekilecek? Üniversite sınavı tarihi değişecek mi?

  • 4
  • 14
YKS ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? Günü değişti mi?

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi kapsamında planlı birçok sınav ertelendi.

  • 5
  • 14
YKS ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? Günü değişti mi?

Erteleme kararı verilen sınavlardan biri de üniversite sınavı YKS oldu. Haziran ayında gerçekleşmesi planlanan sınavın tarihi ileri bir tarihe ertelendi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör