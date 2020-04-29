29 Nisan 2020, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
YKS ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? Günü değişti mi?
YKS'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kısa süre önce ortaya atılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tarihiyle ilgili iddialar, öğrencileri şüpheye düşürmüştü. Peki, YKS'nin tarihi değişti mi? YKS hangi tarihte ve ne zaman yapılacak? Günü değişti mi? İşte ÖSYM takvimine göre belirlenen YKS tarihi...
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...