29 Nisan 2020, Çarşamba

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Corona virüsü hakkında flaş açıklama! Virüsün o özelliği...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) tüm dünyada milyonlarca insanı etkiledi. Bilim insanları virüsle ilgili çalışmalarını sürdürürken, bilim dergisi Nature'nin yayınladığı makaleye göre, virüse ait yeni bir özellik ortaya çıktı. İşte corona virüsü haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 29.04.2020 10:46 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 11:14
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Corona virüsü hakkında flaş açıklama! Virüsün o özelliği...

Dünya çapında 3 milyondan fazla insanı hasta eden ve resmi verilere göre 218 bini aşkın insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili hayati öneme sahip bir araştırma yayınlandı.

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Corona virüsü hakkında flaş açıklama! Virüsün o özelliği...

Salgının başladığı Çin'in Wuhan kentindeki iki hastanede gerçekleştirilen araştırmada bilim insanları havada bulunan damlacıklarda corona virüsü tespit edildiğini duyurdu.

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Corona virüsü hakkında flaş açıklama! Virüsün o özelliği...

İncelemelerini sürdüren bilim insanlarının makalesi saygın bilim dergisi Nature'da yayınlandı.

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Corona virüsü hakkında flaş açıklama! Virüsün o özelliği...

Makalede, havada süzülen partiküllerde corona virüsü tespit edildiği belirtilirken, bunların çaplarının bir inçin (yaklaşık 2.5 santimetre) 10 binde 1'i kadar olduğu açıklandı.

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Corona virüsü hakkında flaş açıklama! Virüsün o özelliği...

NEFESLE İÇERİ GİRİYOR
Daha önce laboratuvar ortamında yapılan deneylerde buna benzer iddialar ortaya atılırken Çinli bilim insanları ilk defa gerçek ortamda salgına rastladığını duyurdu.

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