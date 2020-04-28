Korkutan gerçek ortaya çıktı! Corona virüsünün yeni merkezi...

Dünyada hayatı durma noktasına getiren yeni tip corona virüsü (Covid-19) etkisini her geçen gün artırmaya devam ederken, bilim adamları da virüsün tedavisi için aşı çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan corona virüsünün merkezinin değiştiği ortaya çıktı. Son dakika corona virüsü haberleri...