28 Nisan 2020, Salı

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Korkutan gerçek ortaya çıktı! Corona virüsünün yeni merkezi...

Dünyada hayatı durma noktasına getiren yeni tip corona virüsü (Covid-19) etkisini her geçen gün artırmaya devam ederken, bilim adamları da virüsün tedavisi için aşı çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan corona virüsünün merkezinin değiştiği ortaya çıktı. Son dakika corona virüsü haberleri...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 18:02
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Korkutan gerçek ortaya çıktı! Corona virüsünün yeni merkezi...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınının bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.

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Korkutan gerçek ortaya çıktı! Corona virüsünün yeni merkezi...

Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 212 bin 265 oldu. Corona virüsü yenerek sağlığına kavuşan kişi sayısı ise 1 milyon barajına yaklaştı.

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Korkutan gerçek ortaya çıktı! Corona virüsünün yeni merkezi...

İNGİLTERE'DE SULAR DURULMUYOR
21 bin 092 kişi ile salgında en fazla can kaybının yaşandığı 5. ülke olan İngiltere hakkında çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

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Korkutan gerçek ortaya çıktı! Corona virüsünün yeni merkezi...

Salgının ilk dönemlerinde sürü bağışıklığı politikasında ısrarcı olan ve önlem almakta geç kalan İngiltere'de vaka sayısı 157 bin 149 oldu.

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Korkutan gerçek ortaya çıktı! Corona virüsünün yeni merkezi...

ÇARPICI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
İngiltere'deki bu vakaların sayısını ve tedavi altına alındıkları sağlık merkezlerini inceleyen Metro Gazetesi, çarpıcı bir gerçeğe ulaştı.

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