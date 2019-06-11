Yıldız futbolcular için askerlik zamanı! İşte bedelli askerlik yapacak futbolcular ve yerleri

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal, bedelli askerlik için 846 profesyonel futbolcunun başvurduğunu açıklamıştı. Süper Lig'in sona ermesiyle birlikte Süper Lig'in yıldız isimleri bedelli askerlik görevlerini gerçekleştirmek üzere birliklerine katıldılar. İşte askerlik yapacak futbolcular ve yerleri...

Giriş Tarihi: 11.06.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 11.06.2019 09:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





