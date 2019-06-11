11 Haziran 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Yıldız futbolcular için askerlik zamanı! İşte bedelli askerlik yapacak futbolcular ve yerleri

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal, bedelli askerlik için 846 profesyonel futbolcunun başvurduğunu açıklamıştı. Süper Lig'in sona ermesiyle birlikte Süper Lig'in yıldız isimleri bedelli askerlik görevlerini gerçekleştirmek üzere birliklerine katıldılar. İşte askerlik yapacak futbolcular ve yerleri...

Giriş Tarihi: 11.06.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 11.06.2019 09:50
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Yıldız futbolcular için askerlik zamanı! İşte bedelli askerlik yapacak futbolcular ve yerleri

Ligimizde top koşturan birçok isim dün itibariyle bedelli askerlik için teslim oldular.

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Yıldız futbolcular için askerlik zamanı! İşte bedelli askerlik yapacak futbolcular ve yerleri

Fenerbahçeli futbolcular Alper Potuk, Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'ın fotoğrafları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Yıldız futbolcular için askerlik zamanı! İşte bedelli askerlik yapacak futbolcular ve yerleri

Milli takım kampında bulunan bazı futbolcular ise son maçların ardından birliklerine katılacak.

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Yıldız futbolcular için askerlik zamanı! İşte bedelli askerlik yapacak futbolcular ve yerleri

İşte bazı futbolcuların askerlik yapacağı yerler...

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Yıldız futbolcular için askerlik zamanı! İşte bedelli askerlik yapacak futbolcular ve yerleri

Alper Potuk / Burdur

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