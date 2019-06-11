11 Haziran 2019, Salı
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Şenol Güneş İzlanda maçı 11'ini belirledi!
EURO 2020 Grup Elemeleri'ne 3'te 3 ile başlayan A Milli Takım, bugün çok önemli bir 90 dakikaya çıkacak. Son Dünya Şampiyonu Fransa'ya geçtiğimiz cumartesi günü büyük hezimet yaşatan ay-yıldızlı ekibimiz, İzlanda için de geri sayıma geçti. İşte A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in İzlanda karşısında sahaya süreceği 11'i...
Giriş Tarihi: 11.06.2019 01:18 Güncelleme Tarihi: 11.06.2019 07:54
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