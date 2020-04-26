26 Nisan 2020, Pazar

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Yıldız futbolcudan corona virüsü skandalı! Kulüpten açıklama geldi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alarak hayatı durma noktasına getiren yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası Avrupa'nın çoğu ülkesinde ligler askıya alınmıştı. Futbola verilen aranın ardından oyuncular karantinaya girerek evlerinde çalışmalarını sürdürürken başta Cristiano Ronaldo olmak üzere Luka Jovic, Serge Aurier, Moussa Sissoko ve Aleksandar Prijovic gibi futbolcular corona virüsü karantinasını ihlalleriyle gündem olmuştu. Son olarak Premier Lig'de forma giyen yıldız ismin de corona virüsü karantinasını ihlal ettiği ortaya çıkarken, İngiliz ekibinden konuyla ilgili sert bir açıklama geldi. Son dakika corona virüsü haberleri...

Giriş Tarihi: 26.04.2020 12:33 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 12:35
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Yıldız futbolcudan corona virüsü skandalı! Kulüpten açıklama geldi

Yeni tip corona virüsü salgını (Covid-19) tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken, dünya üzerindeki birçok lig de pandemi dolayısıyla iptal edildi.

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Yıldız futbolcudan corona virüsü skandalı! Kulüpten açıklama geldi

Corona virüsünün vakalarının dünyada en çok görüldüğü ülkelerden birisi de İngiltere... Ülkede vaka sayısı 150 bine dayanmış durumda, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 20 binin üzerinde.

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Yıldız futbolcudan corona virüsü skandalı! Kulüpten açıklama geldi

Ancak bu acı tablo bile ünlü futbolcuların karantinayı ihlal etmesine engel olmuyor.

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Yıldız futbolcudan corona virüsü skandalı! Kulüpten açıklama geldi

Öyle ki İngiliz basını artık her gün yeni futbolcunun karantina ihlali sonrası "Covidiots" yani "Coronaptallar" başlığıyla ilk 11 bile yaptı.

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Yıldız futbolcudan corona virüsü skandalı! Kulüpten açıklama geldi

Geçtiğimiz gün bu ilk 11'e girmeyi deneyecek bir isim daha eklendi. Everton forveti Moise Kean de corona virüsü karantinasını ihlal etti.

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