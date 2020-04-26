Yıldız futbolcudan corona virüsü skandalı! Kulüpten açıklama geldi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alarak hayatı durma noktasına getiren yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası Avrupa'nın çoğu ülkesinde ligler askıya alınmıştı. Futbola verilen aranın ardından oyuncular karantinaya girerek evlerinde çalışmalarını sürdürürken başta Cristiano Ronaldo olmak üzere Luka Jovic, Serge Aurier, Moussa Sissoko ve Aleksandar Prijovic gibi futbolcular corona virüsü karantinasını ihlalleriyle gündem olmuştu. Son olarak Premier Lig'de forma giyen yıldız ismin de corona virüsü karantinasını ihlal ettiği ortaya çıkarken, İngiliz ekibinden konuyla ilgili sert bir açıklama geldi. Son dakika corona virüsü haberleri...

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Giriş Tarihi: 26.04.2020 12:33 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 12:35 ABONE OL