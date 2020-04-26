Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nasıl yayıldı? Gündemi sarsan o kare!

Corona virüsünün (Covid-19) en çok görüldüğü ülke Amerika Birleşik Devletleri (956 bin kişi) olarak dikkat çekerken, ABD'yi Avrupa ülkeleri olan İspanya (223 bin kişi) ve İtalya (195 bin kişi) takip etti. Türkiye ise vaka sayısında 7. sırada yer alıyor.