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Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nasıl yayıldı? Gündemi sarsan o kare!

Yeni tip corona virüsü salgını (Covid-19) tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Virüs yüzünden yüzbinlerce insan ölürken, milyonlarca insan da salgından etkilendi. Virüsün nasıl ortaya çıktığına dair her geçen gün farklı iddialar ortaya atılırken, bu sefer gündemi sarsacak bir görüntü ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.04.2020 11:14 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 11:15
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Yeni tip corona virüsü Covid-19 nasıl yayıldı? Gündemi sarsar o kare!

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ardından tüm dünyaya yayılan corona virüsü (Covid-19), can almaya devam ederken ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

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Yeni tip corona virüsü Covid-19 nasıl yayıldı? Gündemi sarsar o kare!

Açıklanan son verilere göre dünya üzerinde corona virüsü bulaşan insan sayısı tam 2 milyon 897 bin 645'e yükseldi. Yaklaşık 3 milyon insanı enfekte eden virüsten iyileşenlerin sayısı 817 bin olurken, ölenlerin sayısı ise 202 bin olarak açıklandı.

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Yeni tip corona virüsü Covid-19 nasıl yayıldı? Gündemi sarsar o kare!

Corona virüsünün (Covid-19) en çok görüldüğü ülke Amerika Birleşik Devletleri (956 bin kişi) olarak dikkat çekerken, ABD'yi Avrupa ülkeleri olan İspanya (223 bin kişi) ve İtalya (195 bin kişi) takip etti. Türkiye ise vaka sayısında 7. sırada yer alıyor.

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Yeni tip corona virüsü Covid-19 nasıl yayıldı? Gündemi sarsar o kare!

Yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olan bu virüsle ilgili zaman zaman dikkat çeken iddialar ortaya atılırken bunları çoğu virüsün kaynağı üzerine...

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Yeni tip corona virüsü Covid-19 nasıl yayıldı? Gündemi sarsar o kare!

İnsanlar en çok virüsün neden ortaya çıktığını merak ederken, bazı haberlere göre salgının başlangıç noktası Çin'deki vahşi hayvan pazarı olarak gösterildli ancak son iddia gündemi sarsacak cinsten. İşte detaylar...

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