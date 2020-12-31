2021 Yılbaşı çekilişi ne zaman? Milli Piyango bileti saat kaça kadar satılacak? Büyük ikramiye ne kadar? İşte tüm detaylar...

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için nefesler tutuldu. Milli Piyango 2021 Yılbaşı bileti alan vatandaşlar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki Yılbaşı çekilişi ne zaman olacak? Henüz bilet alamayanlar ne zamana kadar bilet alabilecek? Milli Piyango 2021 büyük ikramiyesi ne kadar? İşte Milli Piyango bileti satış saatleri ve sonuçlarla ilgili tüm detaylar...

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Giriş Tarihi: 31.12.2020 13:03 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 13:27 ABONE OL