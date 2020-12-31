31 Aralık 2020, Perşembe

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2021 Yılbaşı çekilişi ne zaman? Milli Piyango bileti saat kaça kadar satılacak? Büyük ikramiye ne kadar? İşte tüm detaylar...

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için nefesler tutuldu. Milli Piyango 2021 Yılbaşı bileti alan vatandaşlar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki Yılbaşı çekilişi ne zaman olacak? Henüz bilet alamayanlar ne zamana kadar bilet alabilecek? Milli Piyango 2021 büyük ikramiyesi ne kadar? İşte Milli Piyango bileti satış saatleri ve sonuçlarla ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 31.12.2020 13:03 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 13:27
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Yılbaşı çekilişi ne zaman? Milli Piyango bileti saat kaça kadar satılacak? Büyük ikramiye ne kadar? İşte tüm detaylar...

2020'nin son gününde Milli Piyango heyecanı yaşanıyor. 2021 Yılbaşı bileti alan vatandaşlar nefeslerini tuttu ve merakla sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı. Bu yıl Milli Piyango büyük ikramiye olarak rekor sayıda bir ücret verecek. Tam 100 milyon TL değerindeki büyük ödül, şanslı kişi ya da kişilerin olacak. İşte çekiliş ve biletlere dair diğer detaylar...

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Yılbaşı çekilişi ne zaman? Milli Piyango bileti saat kaça kadar satılacak? Büyük ikramiye ne kadar? İşte tüm detaylar...

BÜYÜK ÇEKİLİŞ NE ZAMAN YAPILACAK?

Heyecanla beklenen Milli Piyango 2021 çekilişi, millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV YouTube kanalından saat 14.30'da canlı yayınlanmaya başlayacak. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise 23.00'de yapılacak.

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Yılbaşı çekilişi ne zaman? Milli Piyango bileti saat kaça kadar satılacak? Büyük ikramiye ne kadar? İşte tüm detaylar...

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ SAAT KAÇA KADAR ALINABİLECEK?

Bu yıl, çeyrek biletin 25, yarım biletin 50, tam biletin ise 100 TL'ye satıldığı bayilerden, Milli Piyango bileti almak isteyen vatandaşlar saat 14.00'e kadar satın alabilecek.

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Yılbaşı çekilişi ne zaman? Milli Piyango bileti saat kaça kadar satılacak? Büyük ikramiye ne kadar? İşte tüm detaylar...

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Büyük ikramiyesi 100 milyon TL olan 2021 Yılbaşı Çekilişi sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi açıklanacak. Çekiliş büyük ikramiye bir bilete çıkana kadar devam edecek. Milli Piyango sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra www.millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

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Yılbaşı çekilişi ne zaman? Milli Piyango bileti saat kaça kadar satılacak? Büyük ikramiye ne kadar? İşte tüm detaylar...

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL SATIN ALINIR?

Milli Piyango biletleri gezici ve sabit bayilerden ve en yakın marketlerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından satın alınabiliyor.

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