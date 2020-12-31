İşte 2020'de değerini en çok artıran yıldızlar!

2019-2020 sezonu her yıl olduğu gibi büyük bir heyecanla başlamış, Mart ayından sonra dünyayı etkileyen yeni tip corona virüsü (Covid-19) yüzünden ligler bir süre ara vermişti. Alınan tedbirlerle birlikte yeniden başlayan Süper Lig'de, değeri düşen oyuncular kadar değerini katlayan yıldızlar da oldu. İşte 2020 yılında değerini en çok artıran yıldız oyuncular...

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 31.12.2020 20:51 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 20:51 ABONE OL