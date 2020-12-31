31 Aralık 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

İşte 2020'de değerini en çok artıran yıldızlar!

2019-2020 sezonu her yıl olduğu gibi büyük bir heyecanla başlamış, Mart ayından sonra dünyayı etkileyen yeni tip corona virüsü (Covid-19) yüzünden ligler bir süre ara vermişti. Alınan tedbirlerle birlikte yeniden başlayan Süper Lig'de, değeri düşen oyuncular kadar değerini katlayan yıldızlar da oldu. İşte 2020 yılında değerini en çok artıran yıldız oyuncular...

Giriş Tarihi: 31.12.2020 20:51 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 20:51
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İşte 2020'de değerini en çok artıran yıldızlar!

CALEB EKUBAN
Yeni değeri: 5.5 milyon euro
Değer artışı: 1.5 milyon euro

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte 2020'de değerini en çok artıran yıldızlar!

CYLE LARIN
Yeni değeri: 5.5 milyon euro
Değer artışı: 1.5 milyon euro

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İşte 2020'de değerini en çok artıran yıldızlar!

SERKAN ASAN
Yeni değeri: 1.8 milyon euro
Değer artışı: 1.7 milyon euro

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İşte 2020'de değerini en çok artıran yıldızlar!

TAYLAN ANTALYALI
Yeni değeri: 3 milyon euro
Değer artışı: 1.7 milyon euro

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İşte 2020'de değerini en çok artıran yıldızlar!

GÖKHAN AKKAN
Yeni değeri: 3.2 milyon euro
Değer artışı: 1.7 milyon euro

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