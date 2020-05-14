14 Mayıs 2020, Perşembe
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Yeni tip corona virüsüne (Covid-19) karşı uzmanlar uyardı! "Bu gıdaları tüketin"
Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını, tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Milyonlarca kişiye bulaşan ve yüzbinlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan pandemi için, bilim insanları her geçen gün araştırmalarını sıklaştırıyor. Covid-19'a karşı mücadelede D vitamininin faydalı olduğu da ortaya çıkmıştı. Uzmanlar günler geçtikçe yeni tavsiyeler vermeye devam ediyor. İşte o tavsiyeler...
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