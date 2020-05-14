14 Mayıs 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Yeni tip corona virüsüne (Covid-19) karşı uzmanlar uyardı! "Bu gıdaları tüketin"

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını, tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Milyonlarca kişiye bulaşan ve yüzbinlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan pandemi için, bilim insanları her geçen gün araştırmalarını sıklaştırıyor. Covid-19'a karşı mücadelede D vitamininin faydalı olduğu da ortaya çıkmıştı. Uzmanlar günler geçtikçe yeni tavsiyeler vermeye devam ediyor. İşte o tavsiyeler...

Giriş Tarihi: 14.05.2020 12:06
ABONE OL
  • 1
  • 14
Yeni tip corona virüsüne Covid-19 karşı uzmanlar uyardı! Bu gıdaları tüketin

Çin'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını yayılma hızı düşse de kişileri hasta etmeye ve can almaya devam ediyor.

  • 2
  • 14
Yeni tip corona virüsüne Covid-19 karşı uzmanlar uyardı! Bu gıdaları tüketin

Bilim insanları ise virüse karşı aşı ve ilaç geliştirmek için ilk günden beri büyük bir gayret içerisinde. Dünya genelinde yaklaşık 4 milyon 300 bin insana bulaşan Covid-19 için henüz kesinleşmiş bir tedavi yöntemi yok.

  • 3
  • 14
Yeni tip corona virüsüne Covid-19 karşı uzmanlar uyardı! Bu gıdaları tüketin

Ancak virüsün vücuttaki yayılımına karşı yapılan çalışmalar neticesinde başarı sağlanmıştı. 300 bine yakın insanın ölümüne sebep olan virüsten korunmanın ise birçok yolu var.

  • 4
  • 14
Yeni tip corona virüsüne Covid-19 karşı uzmanlar uyardı! Bu gıdaları tüketin

Uzmanlar öncelikle kişilerin sosyal izolasyon ve mesafeye uydukları takdirde virüse yakalanma ihtimallerinin düşeceğinin altını çiziyor. Bunun yanı sıra güçlü bir bağışıklık sistemi de virüsten korunmak için olmazsa olmazlardan...

  • 5
  • 14
Yeni tip corona virüsüne Covid-19 karşı uzmanlar uyardı! Bu gıdaları tüketin

Bilim dünyasında yapılan son çalışmalarda, corona virüsünün D vitamini eksikliği bulunan bireylerde ölüm oranını artırdığına dair veriler elde edilmişti.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör