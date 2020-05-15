Corona virüsü ne zaman bitecek? Dünya Sağlık Örgütü açıkladı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde milyonlarca insana bulaşarak yüz binlerce insanın ölümüne sebep olan yeni tip corona virüsünün (Covid-19) ne zaman biteceği ve hayatın normal akışına ne zaman döneceği en çok merak edilen konulardan biri oldu. Bilim insanları, corona virüsünün (koronavirüs) tedavisi için çalışmalarını sürdürürken, dünya genelinde vakaların düşmesiyle birlikte normalleşme adımları atılmaya başlandı. Corona virüsüyle ilgili merak edilen konulardan biriyse virüsün ne zaman ortadan tamamen kalkacağı oldu. İnsanlar virüsü ne zaman biteceğine dair araştırmalarına devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü'nden konuyla ilgili bir açıklama geldi. Son dakika corona virüsü haberleri...