15 Mayıs 2020, Cuma

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Corona virüsü ne zaman bitecek? Dünya Sağlık Örgütü açıkladı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde milyonlarca insana bulaşarak yüz binlerce insanın ölümüne sebep olan yeni tip corona virüsünün (Covid-19) ne zaman biteceği ve hayatın normal akışına ne zaman döneceği en çok merak edilen konulardan biri oldu. Bilim insanları, corona virüsünün (koronavirüs) tedavisi için çalışmalarını sürdürürken, dünya genelinde vakaların düşmesiyle birlikte normalleşme adımları atılmaya başlandı. Corona virüsüyle ilgili merak edilen konulardan biriyse virüsün ne zaman ortadan tamamen kalkacağı oldu. İnsanlar virüsü ne zaman biteceğine dair araştırmalarına devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü'nden konuyla ilgili bir açıklama geldi. Son dakika corona virüsü haberleri...

Giriş Tarihi: 15.05.2020 11:02
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Corona virüsü ne zaman bitecek? Dünya Sağlık Örgütü açıkladı

DSÖ Acil Durumlar Birimi Başkanı Dr. Mike Ryan corona virüsü mücadelesinde önemli açıklamalar yaptı.

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Corona virüsü ne zaman bitecek? Dünya Sağlık Örgütü açıkladı

Yapılan açıklamada, corona virüsün HIV gibi kalıcı olabileceğini belirtildi. Tüm dünyanın gözü kulağı aşı ve tedavi çalışmalarından gelecek olumlu habere çevrilmişken, DSÖ açıklamasında virüse karşı en büyük umutlarının tüm dünyanın eşit şekilde yararlanabileceği "çok etkili" bir aşının bulunması olduğunu da belirtti. İşte, corona virüsü ne zaman biter? Corona virüsü geçecek mi? sorusunun cevabı.

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Corona virüsü ne zaman bitecek? Dünya Sağlık Örgütü açıkladı

CORONA VİRÜSÜ NE ZAMAN BİTECEK?
Dünya corona virüsü salgınına ilişkin çare ararken, Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik açıklama geldi. DSÖ Baş Bilim İnsanı Soumya Swaminathan corona virüsü (Covid-19) kontrol almanın 5 yıl sürebileceğini söyledi.

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Corona virüsü ne zaman bitecek? Dünya Sağlık Örgütü açıkladı

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsüne karşı hem aşı hem de ilaç bulma çabaları sürüyor.

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Corona virüsü ne zaman bitecek? Dünya Sağlık Örgütü açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) konuyla ilgili kritik açıklama geldi. DSÖ'nün video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında konuşan DSÖ Baş Bilim İnsanı Soumya Swaminathan corona virüsü kontrol altına almanın 4-5 yıl sürebileceğini söyledi.

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