23 Mayıs 2020, Cumartesi

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Yeni tip corona virüsüne (Covid-19) karşı Birleşmiş Milletler devrede! Robotlar...

Çin'in Wuhan kentinde ortada çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) tüm dünyada 4.5 milyondan fazla insana bulaşmış ve 300 binden fazla insan hayatını kaybetmişti. Bilim insanları her geçen gün çalışmalarını sıklaştırırken, Ruanda Bilişim ve Yenilik Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı devreye girdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.05.2020 11:12
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Yeni tip corona virüsüne Covid-19 karşı Birleşmiş Milletler devrede! Robotlar...

Çin'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını yayılma hızı düşse de kişileri hasta etmeye ve can almaya devam ediyor.

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Yeni tip corona virüsüne Covid-19 karşı Birleşmiş Milletler devrede! Robotlar...

Bilim insanları ise virüse karşı aşı ve ilaç geliştirmek için ilk günden beri büyük bir gayret içerisinde. Dünya genelinde yaklaşık 4 milyon 300 bin insana bulaşan Covid-19 için henüz kesinleşmiş bir tedavi yöntemi yok.

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Yeni tip corona virüsüne Covid-19 karşı Birleşmiş Milletler devrede! Robotlar...

Ancak virüsün vücuttaki yayılımına karşı yapılan çalışmalar neticesinde başarı sağlanmıştı. 300 bine yakın insanın ölümüne sebep olan virüsten korunmanın ise birçok yolu var.

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Yeni tip corona virüsüne Covid-19 karşı Birleşmiş Milletler devrede! Robotlar...

Uzmanlar öncelikle kişilerin sosyal izolasyon ve mesafeye uydukları takdirde virüse yakalanma ihtimallerinin düşeceğinin altını çiziyor. Bunun yanı sıra güçlü bir bağışıklık sistemi de virüsten korunmak için olmazsa olmazlardan...

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Yeni tip corona virüsüne Covid-19 karşı Birleşmiş Milletler devrede! Robotlar...
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