22 Mayıs 2020, Cuma

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Hangi ülke yeni tip corona virüsünden (Covid-19) ne kadar etkilendi? İşte dünya bilançosu...

İlk olarak Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) tüm dünyaya yayılarak milyonlarca kişiyi etkilemiş ve yüzbinlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Son verilere göre dünya genelinde 5 milyondan fazla kişiye bulaşan pandemi yüzünden 300 binden fazla kişi de hayata gözlerini yumdu. Peki, hangi ülke corona virüsünden ne kadar etkilendi? İşte dünya bilançosu...

Giriş Tarihi: 22.05.2020 09:37
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Hangi ülke yeni tip corona virüsünden Covid-19 ne kadar etkilendi? İşte dünya bilançosu...

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp ardından tüm dünyayı sarsan corona virüsü (koronavirüs) yayılmaya ve can almaya devam ediyor.

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Hangi ülke yeni tip corona virüsünden Covid-19 ne kadar etkilendi? İşte dünya bilançosu...

Dünya genelinde hemen hemen her ülkede görülen Covid-19 için birçok önlem alınırken, vaka sayısı da 5 milyonu geçti. Öte yandan iyileşenlerin sayısı ise 2 milyona yaklaştı.

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Hangi ülke yeni tip corona virüsünden Covid-19 ne kadar etkilendi? İşte dünya bilançosu...

Son verilere göre toplamda 332 bin 425 insanın hayatını kaybettiği bu salgında vaka sayısı açısından ilk 10'da yer ülkeler şöyle:

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Hangi ülke yeni tip corona virüsünden Covid-19 ne kadar etkilendi? İşte dünya bilançosu...

1-ABD

Vaka: 1 milyon 608 bin 84
Ölüm: 95 bin 87
İyileşen: 308 bin 195

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Hangi ülke yeni tip corona virüsünden Covid-19 ne kadar etkilendi? İşte dünya bilançosu...

2-RUSYA

Vaka: 317 bin 554
Ölüm: 3 bin 99
İyileşen: 92 bin 681

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