Hangi ülke yeni tip corona virüsünden (Covid-19) ne kadar etkilendi? İşte dünya bilançosu...

İlk olarak Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) tüm dünyaya yayılarak milyonlarca kişiyi etkilemiş ve yüzbinlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Son verilere göre dünya genelinde 5 milyondan fazla kişiye bulaşan pandemi yüzünden 300 binden fazla kişi de hayata gözlerini yumdu. Peki, hangi ülke corona virüsünden ne kadar etkilendi? İşte dünya bilançosu...