Corona virüsünde tedavi müjdesi! Yeni yöntem bulundu

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alarak hayatı durmak noktasına getiren corona virüsü salgını için bilim insanları tedavi için çalışmalarını sürdürürken, pandemi için yeni bir tedavi yöntemi ortaya çıktı. Corona virüsü vakalarının dünyada en çok görüldüğü ülkelerden olan ABD'nin New York şehrinde Vali Andrew Cuomo, "İlk kez oldu" diyerek müjdeli haberi duyurdu. Son dakika corona virüsü haberleri...