24 Mayıs 2020, Pazar

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Corona virüsünde tedavi müjdesi! Yeni yöntem bulundu

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alarak hayatı durmak noktasına getiren corona virüsü salgını için bilim insanları tedavi için çalışmalarını sürdürürken, pandemi için yeni bir tedavi yöntemi ortaya çıktı. Corona virüsü vakalarının dünyada en çok görüldüğü ülkelerden olan ABD'nin New York şehrinde Vali Andrew Cuomo, "İlk kez oldu" diyerek müjdeli haberi duyurdu. Son dakika corona virüsü haberleri...

Giriş Tarihi: 24.05.2020 11:54
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Corona virüsünde tedavi müjdesi! Yeni yöntem bulundu

Gelen son dakika haberlerine göre; New York Valisi Andrew Cuomo, eyalet genelinde yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybeden kişi sayısının mart sonundan bu yana ilk kez 100'ün altına düştüğünü açıkladı.

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Corona virüsünde tedavi müjdesi! Yeni yöntem bulundu

Günlük basın brifinginde covid-19'la ilgili eyaletteki son durumu değerlendiren Vali Cuomo, vaka ve ölü sayılarının hissedilir düzeyde azaldığını söyledi.

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Corona virüsünde tedavi müjdesi! Yeni yöntem bulundu

Günlük ölüm sayılarının hızla artmaya başladığı mart sonundan bu yana ilk kez 100'ün altına indiklerini belirten Cuomo, son 24 saatte eyalette 84 kişinin Kovid-19 nedeniyle öldüğünü bildirdi.

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Corona virüsünde tedavi müjdesi! Yeni yöntem bulundu

100 barajının altına inmelerinin önemli olduğunu vurgulayan Cuomo, "Sağlık çalışanlarına bu eşiği sorduğumda bana 'Günlük 100'ün altına inmelisiniz.' demişlerdi. Bunu başardık." ifadelerini kullandı.

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Corona virüsünde tedavi müjdesi! Yeni yöntem bulundu

Cuomo, önceki günkü basın açıklamasında, salgın dolayısıyla geçici olarak kapatılan ibadethanelerin en fazla 10'ar kişinin katılımıyla tekrar açılabileceğini söylemişti.

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