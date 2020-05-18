18 Mayıs 2020, Pazartesi

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Yeni tip corona virüsüne (Covid-19) dair büyük itiraf! Sadece 6 kişi...

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Tüm dünyada 4.5 milyondan fazla insana bulaşan ve 300 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan pandemi, Çin'in Cilin eyaletinde artış göstermişti. Bu durum sonrası fatura ise 6 kişiye kesildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.05.2020 10:44 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 10:45
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Yeni tip corona virüsüne Covid-19 dair büyük itiraf! Sadece 6 kişi...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

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Yeni tip corona virüsüne Covid-19 dair büyük itiraf! Sadece 6 kişi...

Dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 736 bin 389'a ulaşırken, virüs nedeniyle 313 bin 545 kişi hayatını kaybetti.

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Yeni tip corona virüsüne Covid-19 dair büyük itiraf! Sadece 6 kişi...

Virüs bulaşan 1 milyon 819 bin 119 kişi iyileşirken, halen tedavi gören veya tıbbi gözetim altında 2 milyon 603 bin 725 aktif enfekte vaka bulunuyor.

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Yeni tip corona virüsüne Covid-19 dair büyük itiraf! Sadece 6 kişi...

Ülkemizde ise son verilere göre yaklaşık 12 bini İstanbul'da olmak üzere 149 bine yakın vaka görüldü. İyileşen hastaların sayısı 110 bine yükselirken, vefat eden vatandaşlarımızın sayısı ise 4 bin 140 olarak açıklandı.

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Yeni tip corona virüsüne Covid-19 dair büyük itiraf! Sadece 6 kişi...

Dünyanın hemen her yerinde görülen salgınla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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