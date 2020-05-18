Yeni tip corona virüsüne (Covid-19) dair büyük itiraf! Sadece 6 kişi...

Ülkemizde ise son verilere göre yaklaşık 12 bini İstanbul'da olmak üzere 149 bine yakın vaka görüldü. İyileşen hastaların sayısı 110 bine yükselirken, vefat eden vatandaşlarımızın sayısı ise 4 bin 140 olarak açıklandı.