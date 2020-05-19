19 Mayıs 2020, Salı

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İşte en güzel Türk Bayrağı fotoğrafları! Birbirinden güzel Türk Bayrağı resimleri | 19 Mayıs 2020

Cumhuriyetimiz için en önemli dönüm noktalarından olan 19 Mayıs tarihi, bu yıl yeni tip corona virüsü (Covid-19) sebebiyle meydanlarda değil yüreklerde kutlanacak. Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bugünde kullanıcılar sevinçlerini paylaşmak için Türk Bayrağı fotoğrafları sosyal mecralarda aratıp paylaşıyorlar. Sizler için 19 Mayıs 1919'u anlatırken, en güzel Türk Bayrağı fotoğraflarını da derledik. İşte birbirinden güzel Türk Bayrağı fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 19.05.2020 07:33 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 07:40
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İşte en güzel Türk Bayrağı fotoğrafları! En güzel Türk Bayrağı resimleri | 19 Mayıs 2020

19 MAYIS'IN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.

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İşte en güzel Türk Bayrağı fotoğrafları! En güzel Türk Bayrağı resimleri | 19 Mayıs 2020

19 MAYIS TARİHÇESİ

Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir.

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İşte en güzel Türk Bayrağı fotoğrafları! En güzel Türk Bayrağı resimleri | 19 Mayıs 2020

Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır.

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İşte en güzel Türk Bayrağı fotoğrafları! En güzel Türk Bayrağı resimleri | 19 Mayıs 2020

20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı daha sonra "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.

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İşte en güzel Türk Bayrağı fotoğrafları! En güzel Türk Bayrağı resimleri | 19 Mayıs 2020

İşte birbirinden güzel Türk Bayrağı fotoğrafları...

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