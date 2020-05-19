19 Mayıs 2020, Salı
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İşte en güzel Türk Bayrağı fotoğrafları! Birbirinden güzel Türk Bayrağı resimleri | 19 Mayıs 2020
Cumhuriyetimiz için en önemli dönüm noktalarından olan 19 Mayıs tarihi, bu yıl yeni tip corona virüsü (Covid-19) sebebiyle meydanlarda değil yüreklerde kutlanacak. Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bugünde kullanıcılar sevinçlerini paylaşmak için Türk Bayrağı fotoğrafları sosyal mecralarda aratıp paylaşıyorlar. Sizler için 19 Mayıs 1919'u anlatırken, en güzel Türk Bayrağı fotoğraflarını da derledik. İşte birbirinden güzel Türk Bayrağı fotoğrafları...
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