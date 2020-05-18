18 Mayıs 2020, Pazartesi

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Son dakika: Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç TL oldu? İşte 18 Mayıs altın fiyatları

Son dakika altın fiyatları haberi... Corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle piyasalarda dev bir hareketlenme yaşanırken, yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımız arama motoru Google'dan gram altının fiyatını sorgulamaya başladı. Peki altının şu anda fiyatı ne kadar? Gram altın kaç TL? 18 Mayıs Pazartesi günü altının durumu ne? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 18.05.2020 10:00
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Son dakika: Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç TL oldu? İşte 18 Mayıs altın fiyatları

Anlık altın fiyatları altın yatırımı yapanların yakından ilgilendiği konuların başında geliyor. 17 Mayıs altın fiyatlarını hakkında bilgi almak isteyenler, "gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor.

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Son dakika: Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç TL oldu? İşte 18 Mayıs altın fiyatları

Çeyrek altın satış fiyatı cumartesi günü sabah saatlerin 635 liradan işlem gördü. Peki, Çeyrek ve gram altında son durum ne? Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve altın piyasalarında son durum bilgisi...

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Son dakika: Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç TL oldu? İşte 18 Mayıs altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI SON DURUM

Altının gram satış fiyatı internette takip edilen konular arasında yerini alıyor. Yatırım altınları arasında en çok talep gören tür olan çeyrek altın ve gram altın fiyatlarını canlı ve anlık olarak altın fiyatları ekranımızdan takip edebilirsiniz. İşte altın piyasasındaki son durum

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Son dakika: Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç TL oldu? İşte 18 Mayıs altın fiyatları

Gram altın satış fiyatı 386 liradan işlem görüyor. 383 lira civarında geri alınıyor.

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Son dakika: Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç TL oldu? İşte 18 Mayıs altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI SON DURUM
Çeyrek altın satış fiyatı 638 liradan işlem görüyor. 625 lira civarında geri alınıyor.

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