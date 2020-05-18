Son dakika: Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç TL oldu? İşte 18 Mayıs altın fiyatları

Son dakika altın fiyatları haberi... Corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle piyasalarda dev bir hareketlenme yaşanırken, yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımız arama motoru Google'dan gram altının fiyatını sorgulamaya başladı. Peki altının şu anda fiyatı ne kadar? Gram altın kaç TL? 18 Mayıs Pazartesi günü altının durumu ne? İşte cevabı...

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Giriş Tarihi: 18.05.2020 10:00 ABONE OL